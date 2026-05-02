Christiane Endler va por la gloria europea: Lyonnes remonta ante Arsenal y accede a la final de la Champions femenina

Christiane Endler vuelve a escribir un capítulo dorado en su destacada carrera. La portera nacional logró acceder a la final de la Champions League femenina con el Lyonnes de Francia luego de remontar la serie ante Arsenal, las vigentes campeonas del certamen europeo.

No era un trámite sencillo para Tiane, sobre todo, si se tenía en cuenta su mala actuación en el partido de ida de las semifinales: había protagonizado dos errores garrafales que le dieron una victoria por 2-1 a las inglesas, en Londres. Sin embargo, para el compromiso de vuelta, la guardameta de la Roja se rehízo y fue una pieza clave para resguardar su valla y contribuir a la voltereta en el marcador.

Aprovechando el apoyo del público local, las galas comenzaron encendidas y no dieron espacio a las dudas. Tan solo a los 23′, la capitana Wendie Renard puso el 1-0 gracias a un lanzamiento penal y empató la llave de forma transitoria. Posteriormente, a los 37′, Kadidiatou Diani marcó el segundo tras un balón parado y desató la alegría.

Pese a que las Gunners se alcanzaron a ilusionar con un descuento de Alessia Russo (77′), que mandaba la serie a la prórroga, lo cierto es que el equipo liderado por Endler no se amedentró. Más bien, siguieron buscando el tanto que les diera la clasificación directa. Y lo lograron sobre el cierre. Cuando el tablero indicaba los 90′, Jule Brand capitalizó el 3-1 mediante una gran jugada colectiva. En primera instancia, el tanto se anuló por fuera de juego. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se validó por la correcta posición de la futbolista germana.

A la espera de conocer al rival del cruce entre Bayern Múnich y Barcelona, Tiane se prepara para ir por la gloria del Viejo Continente al alcanzar su tercera final de Champions femenina con el Lyonnes. Hasta el momento, tiene un saldo de una ganada, en 2022, y otra perdida, en 2024. El cuadro francés, por su parte, va por su novena corona de Europa (son las máximas campeonas en la historia del torneo).