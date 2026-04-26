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    Arsenal aprovecha los errores de Christiane Endler y da el primer golpe ante el Lyonnnes en la Champions League femenina

    La portera chilena protagonizó dos fallos en la caída por 2-1 en Londres, en las semifinales del certamen continental.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Christiane Endler tras la derrota del OL Lyonnes en Champions League. Foto: @ol.lyonnes (Instagram).

    Christiane Endler tuvo una jornada para el olvido. La chilena protagonizó dos groseros errores en la caída del OL Lyonnes ante el Arsenal, por 2-1, en la ida de las semifinales de la Champions League Femenina. Las Gunners, rivales del equipo de la nacional en la misma instancia de la edición pasada, dieron el primer golpe nuevamente.

    El conjunto galo comenzó poniéndose en ventaja gracias a un golazo de Jule Brand, en el 18′. La alemana encaró por el centro, eludió a una rival e ingresó al área para sacar un ajustado remate. Fue un tanto de gran factura que ilusionó a las multicampeonas francesas.

    No obstante, los dos fallos de Endler marcaron la derrota del Lyonnes en el Emirates. Primero, en el 59′, la capitana de la selección chilena tuvo una salida en falso tras un débil tiro libre de Mariona Caldentey.

    La española intentó un cobro prácticamente raso, pero la portera no pudo contener la pelota cuando no tenía presión alguna. La defensa Ingrid Engen intentó sacar la pelota cuando estaba ingresando, pero no pudo. El resultado oficial dio autogol de la zaguera en una desafortunada jugada.

    Con la necesidad de remontar en Francia

    Endler tuvo un gran rendimiento a lo largo del encuentro, con intervenciones que frenaron algún otro descuento del conjunto londinense. Sin embargo, volvió a protagonizar un error en el cierre, aunque con mucha menos responsabilidad que el primero.

    En el 83′, Lindsey Heaps intentó jugar con Engen. Fue un pase comprometido, pero la noruega tampoco fue capaz de controlarlo. Olivia Smith le ganó el duelo a la central y terminó punteando la pelota hacia la chilena, que terminó chocando con la defensora. Ambas quedaron tendidas en el césped mientras la atacante marcaba con el arco a su disposición.

    El Arsenal se quedó con la ventaja y busca revalidar su título europeo. En tanto, el OL Lyonnes intentará remontar en el partido de vuelta en Francia, el próximo 2 de mayo. En tanto, en la otra llave, Bayern Múnich y Barcelona igualaron 1-1 en Alemania.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol FemeninoChristiane EndlerOL LyonnesChampions LeagueChampions League FemeninaArsenal

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