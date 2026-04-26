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    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    El sucesor espiritual de Returnal apuesta por el terror cósmico y la acción “bullet-hell”. Revisamos cómo su exigente carga gráfica exprime las capacidades técnicas de la actual generación de consolas.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Housemarque, la desarrolladora finlandesa detrás del éxito de Returnal, presenta Saros, uno de los lanzamientos más relevantes para PlayStation 5 en esta primera mitad de 2026.

    En esta entrega, el estudio mantiene su rigurosa fórmula de combate bullet-hell en tercera persona (traducido como infierno de balas, es un subgénero de videojuegos de disparos caracterizado por una cantidad abrumadora de proyectiles enemigos que llenan la pantalla, obligando al jugador a realizar maniobras de esquiva precisas), pero evoluciona hacia una narrativa de terror cósmico y ciencia ficción con un elenco de personajes más amplio, dejando atrás la extrema soledad de su predecesor.

    Desde un punto de vista técnico, Saros se posiciona como una pieza clave para medir el rendimiento de la PlayStation 5 Pro. El título hace un uso extensivo de las capacidades de la consola, logrando transiciones fluidas entre las cinemáticas renderizadas con el motor del juego y la jugabilidad real.

    El aspecto que más destaca de inmediato es la densidad de partículas en pantalla: cuando el protagonista despliega sus habilidades contra las criaturas, el escenario se inunda de proyectiles de energía, escudos dinámicos y explosiones.

    Es precisamente en este nivel de estrés gráfico donde la arquitectura de la PS5 Pro justifica su diseño. La GPU asume una carga considerable para renderizar los complejos efectos de iluminación derivados del eclipse perpetuo que envuelve al juego, todo mientras debe mantener una tasa de cuadros por segundo alta y estable, un factor innegociable en un título de reflejos rápidos.

    Atmósfera narrativa y mecánicas de juego

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción Tecnología / La Tercera

    En cuanto a la dirección de arte, Saros toma distancia de la estética de su título anterior para abrazar una paleta más ocre, asfixiante y oscura.

    La trama nos pone en la piel de Arjun Devraj, un agente de seguridad táctica (o “Enforcer”) de Soltari, una megacorporación de corte capitalista espacial. Arjun viaja junto a la tripulación de la nave de rescate Echelon IV hacia el remoto y hostil planeta Carcosa.

    La misión principal es descubrir qué ocurrió con una colonia humana con la que se perdió contacto y asegurar la explotación de los recursos del planeta. Sin embargo, pronto queda claro que el protagonista carga con un pesado equipaje emocional y oculta una motivación personal para haberse embarcado en esta expedición.

    El planeta Carcosa está bajo el influjo de un eclipse solar perpetuo que tiene un efecto corruptor. Esta anomalía no solo remodela la geografía constantemente -lo que justifica la mecánica roguelite donde el mapa cambia cada vez que el jugador muere y resucita-, sino que también afecta la salud mental.

    A medida que avanza la historia, el equipo de la Echelon IV comienza a sucumbir a la paranoia inducida por el fenómeno. Durante las interacciones en el “Passage” (la zona segura o nexo del juego), la desconfianza se instala poco a poco, haciendo dudar de quién es realmente un aliado.

    Mientras Arjun se abre paso a tiros entre una nutrida fauna alienígena, el diseño intercala secuencias más oscuras e introspectivas. A través de “espacios liminales”, como pasillos de un hotel o misteriosos callejones de Londres que aparecen de la nada, la historia explora la psique del protagonista, sus traumas pasados y el costo real de su obsesión por encontrar respuestas.

    Rendimiento en los controles

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción Tecnología / La Tercera

    Toda esta narrativa opresiva y su caos bullet-hell sacan un partido tremendo al ecosistema de hardware. La tensión psicológica y el combate se trasladan a las manos utilizando los gatillos adaptativos del DualSense para alternar los modos de disparo con precisión.

    A nivel visual, el brutal despliegue de partículas es un espectáculo que brilla especialmente al jugarlo en la PS5 Pro, aprovechando el escalado PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) para mantener la resolución y los cuadros por segundo inquebrantables en los momentos de mayor saturación gráfica.

    En conclusión, Saros no aparenta buscar un giro radical en el género, sino más bien refinar una fórmula probada, utilizando el músculo técnico de la actual generación para ofrecer una experiencia densa en lo visual y sumamente exigente en los controles.

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