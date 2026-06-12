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    Corte confirma prisión preventiva de banquetera de Viña del Mar y le impide acceder al pago de caución para quedar libre

    Natalia Álvarez Murillo, formalizada por estafa reiterada por no haber otorgado los servicios en los matrimonios para los que estaba contratada, podía optar a su libertad pagando 5 millones de pesos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Valparaíso mantuvo la prisión preventiva de Natalia Álvarez Murillo, propietaria de Probarte Banquetería SpA, imputada por la Fiscalía de Viña del Mar por el delito de estafa reiterada, ante una serie de denuncias de incumplimientos en la prestación de servicios en matrimonios en los que se contrató a su empresa.

    El 9 de junio el Juzgado de Garantía de Viña del Mar determinó la medida cautelar más gravosa para la imputada por peligro de fuga, fijando una caución de 5 millones de pesos.

    Este viernes, el tribunal de alzada porteño revisó la apelación y optó por revocar la resolución y decretó la medida cautelar de prisión preventiva de la imputada “por peligro para la seguridad de la sociedad”.

    De esta forma, queda sin efecto la posibilidad de que la banquetera acceda a su libertad mediante el pago de los 5 millones que se fijó en primera instancia.

    La decisión de la Corte de Apelaciones obedece, según indica la resolución, al mérito de los antecedentes y lo expuesto por los intervinientes “teniendo presente el número de delitos investigados, la pena asignada a los mismos y la sanción legal probable”.

    Más sobre:Fiscalía de Viña del MarViña del MarMatrimoniosBanqueteríaEstafasNatalia Álvarez Murillo

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