SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa, mediante su sitio web, se trata de interrupciones del suministro a realizar por algunas horas, con el objetivo de concretar trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz programado

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes 28 de julio:

    • Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Vitacura: desde las 10:00 a las 18:00 horas.
    • Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas.
    • La Reina: desde las 10:00 a las 17:00 horas.
    • Ñuñoa / Providencia: desde las 9:30 a las 17:30 horas.
    • Ñuñoa: desde las 10:00 a las 18:00 horas.
    • Macul: desde las 10:00 a las 15:00 horas.
    • San Miguel: desde las 10:30 a las 16:30 horas.
    • La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas.
    • La Cisterna: desde las 15:00 a las 18:00 horas.
    • Estación Central: desde las 11:00 a las 17:00 horas (desde Río Quetro hacia arriba).
    Estación Central
    • Pudahuel: desde las 10:00 a las 15:00 horas.

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Ante eventuales interrupciones del servicio se puede contactar a Enel mediante los siguientes canales:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página de emergencias de Enel, que permite reportar cortes y visualizar el mapa en línea.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696 / 22 696 000.
    Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnelReposiciónMapa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Tenemos un problema ahí”: Arrau reconoce aumento de la presencia de niños en delitos y apunta a la prevención

    Francia teme un “rebrote” del fuego en el incendio de Gironda

    Mis Muertos Tristes: miniserie de Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enriquez fija su estreno mundial

    Alessandri (UDI) y salida de subsecretario de Hacienda: “Si demuestra que no era real, tiene todo el derecho de volver al Gobierno”

    La Muerte de Robin Hood: cinta con Hugh Jackman fija estreno en Chile

    El precio del petróleo profundiza su caída ante pausa en el conflicto entre EE.UU. e Irán

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, martes 28 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 28 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes

    3.
    Temblor hoy, lunes 27 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 27 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    5.
    Así funciona la red de Metro este martes 28 de julio: Metro inicia servicio con estación Santa Isabel en Línea 5 cerrada

    Así funciona la red de Metro este martes 28 de julio: Metro inicia servicio con estación Santa Isabel en Línea 5 cerrada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Temblor hoy, martes 28 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 28 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este martes 28 de julio: Metro inicia servicio con estación Santa Isabel en Línea 5 cerrada

    Así funciona la red de Metro este martes 28 de julio: Metro inicia servicio con estación Santa Isabel en Línea 5 cerrada

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    “Tenemos un problema ahí”: Arrau reconoce aumento de la presencia de niños en delitos y apunta a la prevención
    Chile

    “Tenemos un problema ahí”: Arrau reconoce aumento de la presencia de niños en delitos y apunta a la prevención

    Alessandri (UDI) y salida de subsecretario de Hacienda: “Si demuestra que no era real, tiene todo el derecho de volver al Gobierno”

    Metro inicia la jornada con Santa Isabel en Línea 5 cerrada tras incendio que afectó a un vagón

    El precio del petróleo profundiza su caída ante pausa en el conflicto entre EE.UU. e Irán
    Negocios

    El precio del petróleo profundiza su caída ante pausa en el conflicto entre EE.UU. e Irán

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad

    Licencias médicas encuentran piso: registran primera alza en un año y se estabilizan en nuevo nivel

    Agosto lluvioso: un modelo meteorológico vuelve a pronosticar precipitaciones sobre lo normal en Chile
    Tendencias

    Agosto lluvioso: un modelo meteorológico vuelve a pronosticar precipitaciones sobre lo normal en Chile

    El cerebro podría seguir escuchando bajo anestesia general, según un reciente estudio

    Vuelve la lluvia a la zona central: cómo será el evento de precipitaciones y las regiones afectadas

    “Un técnico de vocación tardía”: viaje a los inicios de Luis de la Fuente, campeón del mundo con la selección de España
    El Deportivo

    “Un técnico de vocación tardía”: viaje a los inicios de Luis de la Fuente, campeón del mundo con la selección de España

    Póker, falta de foco y acusaciones de insultar a los jóvenes del Santos: las nuevas polémicas de Neymar en Brasil

    ¿Por qué ocupa ese nombre? La historia detrás de Vozinha, el apodo del nuevo arquero de Colo Colo

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Mis Muertos Tristes: miniserie de Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enriquez fija su estreno mundial
    Cultura y entretención

    Mis Muertos Tristes: miniserie de Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enriquez fija su estreno mundial

    La Muerte de Robin Hood: cinta con Hugh Jackman fija estreno en Chile

    El nuevo disco de The Strokes divide a la crítica: ¿un gran álbum o una obra desconcertante?

    Francia teme un “rebrote” del fuego en el incendio de Gironda
    Mundo

    Francia teme un “rebrote” del fuego en el incendio de Gironda

    Rusia denuncia una oleada de más de 390 drones de Ucrania contra la región de Moscú

    Zelenski llega a Estados Unidos para su reunión con Trump en la Casa Blanca

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad