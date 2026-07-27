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    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    En el marco de la San Diego Comic-Con, Insomniac Games y PlayStation Studios entregaron los detalles de su nuevo título exclusivo de PS5. El juego incluirá villanos clásicos, una colaboración con Arc System Works y un cómic gratuito.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    El escenario de la San Diego Comic-Con fue el lugar elegido para despejar las dudas en torno a uno de los títulos más esperados del año. Marvel’s Wolverine, el próximo desarrollo de Insomniac Games y PlayStation Studios, confirmó su llegada a la consola PlayStation 5 para el 15 de septiembre.

    El panel contó con los principales responsables del proyecto. El director creativo Marcus Smith, el director de juego Mike Daly, el director de proyecto senior Jess-Reiner-Reed y el director de narrativa Walt Williams se subieron al escenario junto a los actores principales del título: Liam McIntyre, quien da voz a Logan, y Krizia Bajos, responsable de interpretar a Jean Grey. A la instancia se sumó también Eric Monacelli, productor ejecutivo de Marvel Games.

    El enfrentamiento central y nuevos enemigos

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia Tecnología / La Tercera

    El anuncio que acaparó la atención de la jornada fue la presentación de un nuevo tráiler centrado en la historia del mutante. En las imágenes reveladas por el estudio se observa a un Logan enfurecido que se enfrenta a Jean Grey en medio de un momento de vulnerabilidad.

    El adelanto sirvió también para confirmar a los antagonistas de esta entrega: la organización criminal conocida como La Mano figurará como una de las facciones enemigas principales, mientras que Deathstrike tomará el rol de una de las grandes villanas de la trama.

    En paralelo, el universo del juego se expandirá a través de un acuerdo con el estudio Arc System Works. Esta colaboración permitirá integrar el traje de Wolverine de MARVEL Tōkon: Fighting Souls dentro de Marvel’s Wolverine. Los jugadores podrán desbloquear esta apariencia única desde el primer día mediante el progreso natural en el juego.

    Como contraparte, el traje “Renacer de la batalla” del título de Insomniac se podrá conseguir en el próximo juego de peleas.

    Música y expansión del canon

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    El apartado sonoro estará en manos del galardonado compositor David Fleming. Su trabajo busca acompañar la intensa travesía de Logan con melodías y crescendos que evolucionan de manera dinámica a lo largo del mundo.

    El primer corte musical, titulado “Logan”, ya se encuentra en plataformas digitales. La banda sonora completa debutará el 28 de agosto.

    Para complementar la narrativa del videojuego, los desarrolladores lanzaron un cómic precuela digital. El texto fue escrito por el propio Walt Williams, ilustrado por Luke Ross y cuenta con una portada diseñada por Iban Coello. La trama aborda la compleja relación entre Logan y los integrantes del Equipo X en su misión por resguardar a la especie mutante. La obra ya está disponible en línea a través de la plataforma Marvel Unlimited.

    Lee también:

    Más sobre:Marvel's WolverineX-MenVideojuegosPlayStation 5PlayStation StudiosInsomniac GamesSan Diego Comic-ConMarvel UnlimitedIban CoelloLuke RossWalt WilliamsMarvel Gamesbanda sonora David Flemingtraje de WolverineGamingTecnologíaLa Tercera

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