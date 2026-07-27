Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso

La Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) dio marcha atrás con la licitación internacional original para la construcción del megaproyecto Puerto Exterior, que fue calificada como la mayor obra de infraestructura portuaria en la historia de Chile y que había generado alertas en Estados Unidos ante la posibilidad de que se adjudicara a un consorcio chino.

EPSA dejó el proceso original sin efecto y reestructuró la licitación en dos procesos “independientes y paralelos”: uno destinado a adjudicar la construcción de las obras habilitantes y otro enfocado en las obras de abrigo.

Otro antecedente es que la recepción de ofertas económicas del proceso anterior estaba prevista para el 6 de marzo pasado, solo cinco días antes del cambio de mando. Luego, se aplazó para el 10 de julio, con lo que sería tarea del próximo gobierno definirla, y ahora se “reestructuró”.

“La decisión fue adoptada con el propósito de fortalecer la planificación de las próximas etapas del proyecto, gestionar de mejor manera los riesgos asociados a su ejecución, resguardar adecuadamente los recursos públicos comprometidos en la iniciativa e incentivar la participación de empresas locales como contratistas”, dijo la firma en un comunicado.

En tanto, según informó Pulso, la inquietud de Estados Unidos se basó en el interés en el concurso por parte de dos gigantes chinas, asociadas en un mismo consorcio, que estaban precalificadas y con posibilidades de ganar, como lo habría señalado el propio embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, en reuniones privadas.

Una alerta que se dio en el contexto de la crisis diplomática entre la superpotencia y la administración del expresidente Gabriel Boric por la aprobación y posterior anulación de un decreto de concesión del Ministerio de Transportes para la construcción de un cable submarino que podría unir a Chile y China.

Sobre los recientes cambios, EPSA comentó que “esta nueva estructura licitatoria corresponde a un ajuste en la estrategia de contratación y mantiene la hoja de ruta del proyecto”.

“Paralelamente al desarrollo de ambos procesos continuarán las gestiones para la obtención de permisos y autorizaciones, la adquisición de terrenos y el desarrollo de optimizaciones técnicas necesarias para su ejecución, facilitando la continuidad del trabajo que EPSA desarrolla con la comunidad, incluyendo los compromisos, proyectos e iniciativas vinculados al desarrollo urbano de San Antonio y a la relación del proyecto con su entorno”, agregó.

Sobre el proyecto, el total de US$1.950 millones correspondía al proceso de licitación que ahora se reestructuró, con la construcción del molo de abrigo, la generación de la dársena, las áreas de respaldo y las vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental.

En tanto, los US$2.500 millones restantes serán aportados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.