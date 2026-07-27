Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

Por casi dos horas se extendió este lunes la primera jornada de la audiencia de procedimiento abreviado que beneficiará al empresario y exsocio del Grupo Patio, Álvaro Jalaff Sanz (46), en el marco del caso Factop.

El 13 de enero de 2025, el Ministerio Público formalizó a 19 imputados, entre ellos a Álvaro Jalaff Sanz por presuntos delitos tributarios, infracción a la Ley de Mercado de Valores, estafa, administración desleal y cohecho. Este último fue desestimado posteriormente por la Fiscalía, en una audienica en la que comunicó su decisión de no perseverar.

En la audiencia, dirigida por la magistrada Ximena Rivera, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Juan Pablo Araya y Felipe Sepúlveda. Este último tomó la palabra para solicitar a la jueza la suspensión de la audiencia, la cual se retomará este martes a las 9 horas.

“Tenemos un asunto de alguna relevancia que tenemos que discutir con la defensa y entiendo que esta audiencia está programada para más de un día. Queremos solicitar, me parece que la defensa de don Álvaro Jalaff estará de acuerdo, en que nos podamos reunirnos mañana para poder realizar el procedimiento abreviado”, indicó.

“¿Entonces, lo que quiere es que suspendamos la audiencia para mañana?”, preguntó la jueza.

“Correcto, para poder discutir el punto pendiente”, respondió el fiscal Sepúlveda.

La magistrado pidió entonces conocer las conversaciones pendientes y “los arreglos en cuanto a la pena“.

Sepúlveda respondió: “Vamos a pedir una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. Entendemos que va haber algunas discusiones respecto de las multas que se tendrían que imponer por algunos de los delitos por los cuales sería condenado el señor Jalaff al aceptar el procedimiento abreviado”.

En la audiencia, a la que asitieron representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII), Global Fund, Zurich, entre otros querellantes, no hubo oposición a la petición de la Fiscalía.

El fiscal Araya

Al terminar la audiencia, el fiscal Juan Pablo Araya explicó las consecuencias de la petición del Ministerio Público.

“No procede la remisión condicional de la pena en estos casos. Podría proceder una pena sustitutiva, pero no aquella. Las penas sustitutivas son penas que no implican privación de libertad”, explicó.

También destacó que “el procedimiento del señor Álvaro Jalaff está bastante acotado”. Por lo menos, “hay acuerdo en cuanto a la pena, hay acuerdo en cuanto a las multas con los querellantes institucionales, que son el Consejo de Defensa del Estado y el SII. Lamentablemente, todavía existe un pequeño problema con uno de los querellantes respecto de unas eventuales y posibles demandas civiles. Entendemos que la defensa requiere que esa situación sea solucionada antes de la realización del procedimiento abreviado, y ese es el punto. Se está conversando para que mañana se pueda realizar el mismo, se pueda generar la acusación verbal y proponer la pena en los términos que ya están acordados con el CDE y, en general, con todos los querellantes de esta causa”.

Consultado sobre la diferencia en el proceso que afectó a los hermanos Jalaff Sanz, el fiscal Araya explicó: “Hay una gran diferencia entre ellos respecto a dos cosas. Álvaro Jalaff prestó declaración en base a un acuerdo de cooperación eficaz, por lo tanto, él tiene una posibilidad de rebaja de dos grados”.

Sin embargo, indicó, “en el caso de Antonio Jalaff, él no está en esa misma situación procesal. Podría acceder a un procedimiento abreviado en base a otras circunstancias atenuantes, pero entendemos que la defensa no estuvo en condiciones de poder acceder a ciertos requerimientos respecto de algunos querellantes que se iban a oponer derechamente a ese procedimiento abreviado. Por eso, pidieron que no se tuviera esta audiencia para esos efectos en esta ocasión. Pero tampoco se ha cerrado la puerta definitivamente respecto a esa posibilidad, y es muy probable que en la audiencia de preparación de juicio oral exista una nueva oportunidad para él de poder acceder a un procedimiento abreviado”.

Frente a los próximos pasos del proceso, el fiscal señaló que ahora vencerá el plazo asignado, se cerrará la investigación y se formulará la acusación. “Los tiempos de juicio ya no dependen necesariamente de nosotros, porque tenemos programada una audiencia de preparación de juicio oral que no va a ser breve. Creemos que será un poco extensa. [...] Puede ser una audiencia que dure un par de meses. Y después de eso se realiza el juicio”, afirmó.

Origen del caso

Álvaro Jalaff, exsocio fundador y ex CEO de Grupo Patio, es apuntado como uno de los actores protagónicos en la arista financiera de este esquema.

Según la investigación del Ministerio Público y testimonios clave, como el de Marcelo Medina, su exgerente de confianza, Álvaro y su hermano Antonio Jalaff fueron los principales beneficiarios del mecanismo ilícito montado por Factop.

De acuerdo a la Fiscalía, para cubrir y mantener a flote los negocios de los hermanos Jalaff, quienes llegaron a acumular deudas por más de $22.000 millones (gran parte adeudada a Factop), los Sauer echaron a andar una máquina de facturas ideológicamente falsas

El origen del caso Factop se remonta a marzo de 2023, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decretó la suspensión de la corredora de bolsa STF Capital -propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg- por entregar información financiera falsa y no contar con los índices de liquidez requeridos. Esta sanción generó un efecto dominó que asfixió económicamente a Factop, el factoring del mismo grupo empresarial.

Posteriormente, en noviembre de 2023 el caso pasó de ser una infracción financiera a un escándalo de corrupción nacional, cuando Ciper publicó el registro de un audio en el que Daniel Sauer dialogaba con los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, planeando el pago de millonarias coimas a funcionarios del SII y la CMF para frenar las auditorías por la masiva emisión de facturas falsas. Ahí hablaron varias veces de los hermanos Jalaff.