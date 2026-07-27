Fundación Víctor Jara y detención de Nelson Haase: “Es difícil considerar esto como justicia”

Mediante una declaración pública que firma Amanda Jara Turner, presidenta de la Fundación Víctor Jara e hija del cantautor, la entidad manifestó su opinión ante la detención de Nelson Haase Mazzei por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

El sábado, la ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dio orden de ingreso a prisión al militar por su responsabilidad en los crímenes del artista y del director de prisiones Littré Quiroga.

El retirado coronel del Ejército y exmiembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que se encontraba prófugo, fue condenado a 15 años y un día de presidio en su calidad de autor de los homicidios y a 10 años y un día de presidio en su calidad de autor de los secuestros calificados de ambas víctimas.

“El sábado 25 de julio nos enteramos que el coronel en retiro Nelson Haase Mazzei, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el 2023, fue encontrado y encarcelado. Una noticia que valoramos. Sin embargo, para nosotros es importante recalcar que, después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia", planteó la fundación.

Por otro lado, advirtieron que medios de comunicación difundieron una “imagen que no corresponde a la de Haase Mazzei, sino a la de un exconscripto que permitió abrir la investigación para dar con los perpetradores gracias a su testimonio”.

“Finalmente, con esta misma diligencia, esperamos que la PDI logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad”, cerraron.

En agosto de 2023, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la condena en el caso en contra de Nelson Haase, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto.

Haase no se presentó a cumplir la condena y permanecía en calidad de prófugo.

En diciembre pasado, en tanto, la ministra Plaza dictó acusación contra Pedro Barrientos, otrora oficial detenido en Estados Unidos y deportado a Chile a fines de 2023.