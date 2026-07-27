Fabien Frankel, actor clave en House of the Dragon: “Soy de los Verdes hasta la médula”

El tercer ciclo de la serie House of the dragon entra en su recta final. El sexto capítulo de la temporada –titulado Hombres sin rostro y estrenado anoche en HBO y HBO Max– profundizó en ciertas crisis, pavimentó inminentes enfrentamientos y cerró la trayectoria de un par de personajes que eran parte de la producción desde un inicio (ojo: spoilers a continuación).

Tras no encontrar a Aemond (Ewan Mitchell) en Harrenhal, Ser Criston Cole (Fabien Frankel) y Gwayne Hightower (Freddie Fox) se dedicaron a neutralizar al ejército de los Negros. Pese a que se las ingenian para provocarles algunos contratiempos, Cole no se recupera de la seguidilla de decepciones que ha vivido y concluye que ha llegado el momento de dejar de luchar para otros y tener un final digno como caballero. Todo conduce a un final esbozado desde hace tiempo: su muerte en el campo de batalla.

Fotos: HBO

Cole no fallece calcinado por el fuego de un dragón, ni a raíz de la embestida de uno de los principales miembros del bando enemigo, sino que producto de una flecha lanzada por una desconocida y certera guerrera (quien ha sido presentada como Alysanne Blackwood, interpretada por la actriz Annie Shaper). Muere sosteniendo el pañuelo que le entregó Alicent Hightower (Olivia Cooke), su reina y (alguna vez) amante.

En la previa al lanzamiento de la tercera temporada, el actor Fabien Frankel (Londres, 1994) es extremadamente cuidadoso al momento de hablar de la historia y de su rol.

“Lo mejor es que él ha evolucionado mucho. Siento que ha cambiado muchísimo como personaje desde el primer episodio de la primera temporada hasta el último de la tercera. Ha sido un placer planificarlo”, indica a Culto a través de videollamada, manteniendo en estricta reserva que su deceso se produciría antes de la conclusión de la actual entrega.

Theo Whiteman

De origen plebeyo, Ser Criston Cole comenzó su recorrido en la historia con una incontestable victoria ante el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith) en un torneo celebrado ante los ojos del rey Viserys (Paddy Considine), la reina Aemma (Siân Brooke) y su heredera, Rhaenyra (Milly Alcock).

En un momento de excesivo entusiasmo, le ofreció a la princesa huir del reino, adoptar nuevas identidades y vivir su amorío en paz, pero su propuesta fue desechada al instante. El sentimiento originado por ese descarte alimentó un radical cambio en sus lealtades. Cuando la disputa por la sucesión estalla, no duda en servir a los intereses de los Verdes. En reconocimiento a sus servicios, Alicent lo nombra Comandante de la Guardia Real, el mayor honor para un hombre de su cuna. Luego el amor le vuelve a dar la espalda cuando ella también lo rechaza.

Esa trayectoria, la de alguien que estaba alineado con Rhaenyra y luego en contra de ella (pese a que alguna vez le ofreció un futuro juntos), impulsó la virulencia de los fanáticos de la ficción de HBO. Él, por su parte, se mantuvo inalterable.

“Soy de los Verdes hasta la médula y no puedo evitarlo. No siento ninguna empatía ni aprecio por los Negros”, declara Frankel, plenamente identificado con su personaje. “He cambiado de bando probablemente más que la mayoría. Pero en este momento soy de los Verdes, del bando de Alicent, y que se jodan los Negros. Esa es mi opinión”.

El actor considera que el gran reto de dar vida al mismo papel en varias temporadas de una serie consiste en que “siempre quieres que parezca la misma persona”.

“En una película tienes dos meses para planificar algo, y luego tienes que desenvolverte en ese espacio durante ese tiempo. Y luego haces una serie –sobre todo esta, que ha tardado cinco años y medio en rodarse– e intentas que exista una continuidad entre el personaje que empezaste a interpretar y el que eres ahora. Pero has cambiado. Todos hemos cambiado como personas”, plantea.

Frankel cuenta una anécdota que refleja bien la respuesta del público a la producción y a su personaje. “¿Sabes qué es lo más raro? Nunca he estado con nadie que diga: apoyo a los Verdes. Incluso estuve en un restaurante en México y una chica me dijo: oye, ¿me puedo sacar una foto? Y yo le dije: sí, claro. Y entonces ella dijo: los Negros hasta el final. Y yo le dije: no, no puedes tener una foto conmigo”, recuerda entre risas.

Tras la emisión del sexto capítulo del tercer ciclo, Frankel subió una publicación a Instagram. “A todos los que me han apoyado en este camino, no lo habría logrado sin su ayuda. Ha sido un honor”, escribió, además de compartir varias imágenes junto a sus compañeros de elenco, tanto de los Verdes como de los Negros.

Probablemente ahora cobran más sentido las palabras dedicadas a sus colegas. “Siempre he tenido la sensación de que las personas con las que actúas son las que más influyen en lo que descubres sobre ti mismo, más que tú mismo”, afirma a Culto.

“Sólo puedes planificar hasta cierto punto por ti mismo. Puedes tener todas estas ideas, pero al final vas a estar frente a frente con otro actor que va a interpretar una escena de cierta manera, y eso va a afectar enormemente cómo te sientes con respecto a esa escena, ese lugar, ese momento. Así que diría que se trata de ellos”, finaliza.

House of the dragon estrenará su séptimo episodio este domingo 2 de agosto y lanzará el octavo y último este domingo 9 de agosto, en ambos casos a las 21:00 horas.