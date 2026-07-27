El confesionario de Rosalía: cómo se eligieron a las invitadas para sus shows en Chile

Es uno de los momentos más esperados en el show del Lux Tour de Rosalía. La dinámica del confesionario, en que cada noche hay un invitado distinto que sube al escenario a contar una historia sobre despecho o una situación divertida, justo antes de cantar La Perla.

En las primeras dos presentaciones en el país, el 24 y 25 de julio, la artista recibió a Francisca Valenzuela y a Romina Pistolas. Siguiendo la imaginería religiosa del álbum LUX, tras la escenografía se monta una suerte de confesionario, en que Rosalía recibe a las invitadas. Ambas detallaron diferentes historias, de un romance fugaz con un “rockstar” a una salida a escondidas con un rugbista.

Rosalía en Chile Foto: @javiajerap

Según pudo saber Culto, la gestión de los invitados se hace de manera conjunta entre la discográfica Sony Music, que trabaja con la estrella barcelonesa, y el equipo de la cantante. Estos presentan sus ideas de posibles nombres y pide la opinión de la oficina local del sello.

Eso sí, según explican algunos conocedores de la trastienda, aunque la discográfica propone alguna alternativa, es finalmente el equipo de Rosalía el que toma la decisión del invitado/a en cuestión.

El contacto con las figuras locales se hizo la semana pasada, a pocos días de los conciertos. De hecho al equipo de Francisca Valenzuela se le habló comenzando la semana.

Se espera que para los próximos shows en Chile, el 27 y 29 de julio, también tenga presencia de invitados en el segmento del confesionario. Entre los invitados que han pasado en los shows internacionales, se cuenta artistas como Chappel Roan, Karol G, Aitana, Bad Gyal, hasta la actriz Najwa Nimri y la modelo Cara Delevingne. No solo mujeres, también algunos hombres como Guitarricadelafuente y el comediante Marcello Hernández.

Todavía hay entradas disponibles para los shows del lunes 27 y el miércoles 29 de julio. Mientras, la cantante sigue recorriendo algunos puntos de la ciudad; el viernes disfrutó de una jornada de bowling en el sector de República y durante el fin de semana visitó la librería Odisea, cerca del Parque Forestal, en la que adquirió El diccionario de las palabras inventadas de Le Vieux Coq y dos volúmenes de Winètt de Rokha.