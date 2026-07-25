Francisca Valenzuela y su historia en el confesionario de Rosalía: “Lo veo revolcándose con otra chica”

La chilena Francisca Valenzuela fue la invitada en el segmento del “confesionario” durante el primero de los cuatro shows de Rosalía en el Movistar Arena en Santiago.

Se trata de un momento en que una persona famosa sube al escenario y junto a la barcelonesa participa en una dinámica que replica la idea de los confesionarios de las iglesias. El invitado/a revela una historia divertida sobre un romance.

Así lo hizo la cantante chilena. “Yo estuve emparejada mucho tiempo, estuve casada de hecho. Y cuando me separé, volví a la soltería. Entonces, primera salida a un festival de música a tocar, y se me acerca un chico, músico, súper guapo y todo".

La interacción dio paso a un vínculo algo más sostenido. “Termina el show, lo anoté, me escribe y me dice como “¿en qué estás?” y yo “durmiendo”. Y empezamos a escribir y empezamos una relación a la distancia, y me empezó a escribir todos los días".

Así, el vínculo escaló. “Nos juntamos y como que ya un amorío, un romance...tres días encerrados. Yo además saliendo de esta situación donde estaba así como flotando, en shock por lo que me estaba pasando conmigo, me empezó a pasar que yo estaba súper como entregada”.

El músico en cuestión -de quien no se reveló el nombre- incluso le escribió una canción a Francisca Valenzuela. “Y era buena la canción, y al principio me da como reticencia no sé qué y después de repente, yo ya ahí... caí”.

El romance comenzó a avanzar. La artista viajó a una ciudad a verlo a un show. “Yo me arreglo, voy al concierto, me siento con toda su familia y amigos. Termina el concierto, me escribe y me dice “vamos al after del concierto, a juntarnos allá”. Yo, ok, perfecto".

Pero al llegar a la fiesta la artista vivió una situación. “Llego para allá, y no lo encuentro en la fiesta. Y yo andaba por la fiesta como “¿dónde está, dónde está, dónde está?”. Buscándole... buscándole".

Entonces sucedió lo peor. “Me meto en la fiesta y no lo encuentro, no lo encuentro y de pronto...me meto así en una esquina, veo como unas sombras y lo veo revolcándose con otra chica”.

Ante el remate de la historia, el público bramó. La misma Rosalía se vio genuinamente sorprendida. “¡No! ¡Pero así como!“.

Entonces Francisca Valenzuela continuó. “Yo parada, con mi súper outfit, con mi cartera, mirando. Me sentí de trece, doce, catorce, quince años cuando se te rompe el corazón y estás parada ahí. Y bueno, me quedé parada mirando, de repente me ve, y sale como separándose así, medio olímpico, y me dice... “¡mi amor, qué bueno que viniste! (...) nada, me fui de la fiesta sola ¡Me fui dando vueltas por la fiesta sola!”.