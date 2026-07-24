Gobierno nombra a Lorena Herrera como nueva directora general de Concesiones de Obras Públicas

Lorena Herrera arribó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el contexto del cambio de gobierno y como asesora ministerial. Sin embargo, tal como adelantó Pulso, su llegada a la cartera fue para asumir como directora general de Concesiones de Obras Públicas, lo que se ratificó ahora.

Luego de culminar “un riguroso proceso de selección por mérito desarrollado a través del Sistema de Alta Dirección Pública“, el gobierno anunció el nombramiento de Herrera como la nueva directora general de Concesiones de Obras Públicas.

“La nueva autoridad liderará el desarrollo de la cartera de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, impulsando iniciativas orientadas a fortalecer la conectividad, la infraestructura pública y la prestación de servicios para las personas”, dijo la cartera en un comunicado.

Lorena Herrera es ingeniera comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuenta con un MBA en Gestión Empresarial de la misma casa de estudios y “posee formación especializada en evaluación y gestión de proyectos, así como en modelos de colaboración público-privada en infraestructura”.

Antes de la llegada al MOP, según detalla en su LinkedIn, por cinco años se desempeñó en la Cámara Chilena de la Construcción. En el gremio se desempeñó como consejera nacional (2022—marzo de 2026) y vicepresidenta del comité de concesiones (2020—marzo de 2026).

“Entre 2007 y 2016 integró la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, donde lideró iniciativas de infraestructura vial, hospitalaria y de edificación pública, participó en la evaluación técnico-económica de proyectos concesionados y representó al Ministerio de Obras Públicas en instancias nacionales e internacionales vinculadas al desarrollo de infraestructura”, resaltó el Mop en un comunicado.

También fue gerente en Deloitte Advisory Chile (2017-2020), “asesorando proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas”, y fue subgerente general y gerente de administración y finanzas de la Sociedad Concesionaria Red Maule S.A (2020-2026), “liderando la gestión financiera, contractual y estratégica de importantes proyectos hospitalarios concesionados”.

Antes del nombramiento de Herrera estaba como director subrogante Juan Eduardo Chackiel, quien asumió dicha posición en marzo de este año cuando se le pidió la renuncia a Claudio Soto, quien también estaba en el cargo como subrogante durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Chackiel ahora se desempeña como jefe de división de estudios y análisis financiero de la Dirección General de Concesiones, según el sitio web del MOP.

De esta forma, el último director general de Concesiones de Obras Públicas titular fue Juan Manuel Sánchez, arquitecto que había sido nombrado por el presidente Boric en octubre del 2024. Su renuncia fue solicitada en mayo del 2025.

Según explicó Teletrece en su momento, la salida se dio en medio de la paralización de obras de cuatro hospitales en la Región del Biobío y problemas de infraestructura y administración de la concesionaria en el Hospital Regional de Antofagasta.