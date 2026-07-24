Contraloría detecta que Hospital San José de Victoria autorizó horas extras hasta 610 días después de su realización

La Contraloría Regional de La Araucanía detectó una serie de irregularidades en la gestión de horas extraordinarias del Hospital San José de Victoria, tras una auditoría que revisó su ejecución y pago entre enero de 2024 y junio de 2025. El organismo ordenó al recinto iniciar un sumario administrativo en un plazo de 15 días hábiles para determinar las responsabilidades derivadas de los hallazgos.

De acuerdo con el Informe N° 70 de 2026, la auditoría estableció que los actos administrativos que autorizaron las horas extras fueron emitidos después de que estas ya habían sido ejecutadas, con retrasos que fluctuaron entre 54 y 610 días. A ello se sumó que las resoluciones no identificaban las tareas impostergables que justificaran la realización de esos trabajos extraordinarios, incumpliendo la normativa vigente.

El análisis también detectó inconsistencias en el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH), que registra la asistencia mediante reloj biométrico. La Contraloría constató errores de marcación, omisiones en los registros e incumplimientos de la jornada laboral sin justificación, lo que impide verificar tanto el cumplimiento efectivo del horario de trabajo como las horas extraordinarias informadas.

Según el organismo, estas falencias generan una pérdida de confiabilidad en los registros y abren la posibilidad de pagos por jornadas no efectivamente trabajadas.

Entre los principales hallazgos figura que funcionarios de tercer y cuarto turno percibieron pagos por horas extraordinarias por un total de $562.964.119 entre enero de 2024 y junio de 2025.

La Contraloría advirtió que quienes reciben asignación de turno, por regla general, no pueden desempeñar trabajos extraordinarios, salvo en casos excepcionales asociados a emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atención de pacientes, las que deben ser autorizadas mediante una resolución fundada del director del establecimiento.

La auditoría también identificó pagos de horas extras por $3.784.295 que carecían de respaldo en los registros de asistencia o presentaban errores en el cálculo de las horas, en la distribución del tiempo trabajado o en la determinación de los días hábiles. Asimismo, estableció que el hospital no descontó el tiempo destinado a colación al calcular las horas extraordinarias, vulnerando la normativa y la jurisprudencia de la Contraloría.