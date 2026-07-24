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    Entradas agotadas: la UC recibirá a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena por la Copa Libertadores a estadio lleno

    Este 18 de agosto los dirigidos de Daniel Garnero enfrentarán el duelo de revancha de los octavos de final del torneo, en la precordillera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica ya vive el cruce contra Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores.

    Este viernes la UC informó a través de sus redes sociales que la gran parte de las entradas disponibles para el encuentro de revancha que se disputará en el Claro Arena están vendidas.

    Agotadas las entradas para el partido de vuelta válido por los octavos de final de Copa CONMEBOL Libertadores, entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata que se disputará el martes 18 de agosto, desde las 20:30 horas en el Claro Arena”, compartieron en sus redes sociales.

    “Agradecemos a todos #LosCruzados que ya aseguraron su ticket para apoyar a la UC en este trascendental partido. Solo queda un número muy menor de tickets en Premium Seats, el resto TODO AGOTADO”, destacaron.

    Cabe indicar que, según pudo saber El Deportivo, el proceso de venta de tickets para los abonados no agotó la disponibilidad de 14.000 boletos, por lo que quedó un remanente que pasó a disponibilidad de los socios.

    Por aquello, este jueves se pusieron a disposición las entradas restantes, que este viernes ya figuraban como agotadas.

    Por cierto, la UC dispuso 2.000 entradas para la hinchada de Estudiantes de La Plata. Es la misma cantidad de boletos que el club cruzado entregó a los seguidores de Boca Juniors durante el encuentro que ambos equipos disputaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Luego, ante Cruzeiro y Barcelona, Cruzados logró un acuerdo de reciprocidad con ambos clubes para que sean menos los fanáticos forasteros. En esta ocasión, deberán cumplir con la exigencia de la Conmebol.

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