Senapred mantiene 14 alertas por sistema frontal: tres regiones y dos zonas de Atacama tienen vigente la alerta roja

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene 14 alertas vigentes este viernes 24 de julio debido al sistema frontal que afecta distintas zonas del país. Del total, tres corresponden a alerta roja, cuatro a alerta amarilla y siete a alerta temprana preventiva, principalmente por riesgo de precipitaciones intensas, remociones en masa, crecidas de cauces y viento.

Las alertas rojas permanecen vigentes para la Región de Coquimbo, la Provincia de Huasco y la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama, donde se concentra la mayor preocupación por los efectos del evento meteorológico.

En tanto, las alertas amarillas rigen para la Región del Maule, que este viernes elevó su nivel de alerta tras cancelar la alerta temprana preventiva; la Región de Aysén; la Región de Valparaíso, donde se desactivó la alerta roja; y las comunas de Copiapó y Caldera, en Atacama.

Asimismo, Senapred mantiene alerta temprana preventiva para las regiones Metropolitana, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, además de las comunas de Chañaral y Diego de Almagro, debido al pronóstico de precipitaciones, viento y posibles afectaciones derivadas del sistema frontal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales, evitar desplazamientos hacia sectores de riesgo y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia mientras continúe la evolución del evento meteorológico.

Resumen de alertas activas

Región de Valparaíso

Alerta amarilla para el territorio continental por evento meteorológico, debido al pronóstico de precipitaciones, viento y nevadas en sectores cordilleranos.

Región de Los Lagos

Alerta temprana preventiva por lluvias, viento y probables tormentas eléctricas, ante el ingreso de un nuevo sistema frontal durante el fin de semana.

Región del Biobío

Alerta temprana preventiva: Se mantiene un monitoreo preventivo por el sistema frontal previsto para el sábado, con pronóstico de hasta 50 mm de precipitaciones , rachas de viento de hasta 70 km/h y nevadas en la cordillera.

Regiones de Atacama y Coquimbo

Alertas rojas vigentes: Continúan vigentes medidas de vigilancia y respuesta por los efectos del temporal de la semana pasada, especialmente en zonas con riesgo de remociones en masa, crecidas de cauces y problemas de conectividad. En la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo siguen desplegados equipos de emergencia.

Regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y La Araucanía

Senapred mantiene el monitoreo de cauces, quebradas y sectores precordilleranos debido a la saturación de suelos tras las lluvias recientes y al pronóstico de nuevas precipitaciones en sectores cordilleranos.





