SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Pese a advertencia de alcalde Alessandri: se registra congestión de casi 15 kilómetros en la ruta hacia Farellones

    Antes de las 9.00 horas, más de 2.000 vehículos ya habían ingresado al sector.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La masiva afluencia de visitantes hacia los centros invernales provocó este viernes una extensa congestión en la Ruta G-21, principal vía de acceso a los centros invernales -Farellones, El Colorado, Valle Nevado- desde la Región Metropolitana. Antes de las 9.00 horas, más de 2.000 vehículos ya habían ingresado al sector, mientras que el tránsito presentaba una congestión cercana a los 15 kilómetros.

    El escenario se produce un día después de que el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, advirtiera sobre el riesgo de un colapso vial tras realizar un sobrevuelo de la ruta para evaluar las condiciones de acceso a la montaña. La autoridad había anticipado que el elevado flujo de visitantes durante el fin de semana podría generar importantes demoras.

    Lo que estamos viendo esta mañana confirma lo que advertimos ayer. El alto flujo de vehículos está generando una importante congestión y, por eso, reiteramos el llamado a las personas a planificar sus viajes, salir con tiempo y respetar todas las medidas dispuestas por la autoridad. La montaña exige responsabilidad y la colaboración de todos”, señaló Alessandri.

    El alcalde recordó que continúa vigente el sistema de tránsito unidireccional entre la curva 1 y la curva 32 de la Ruta G-21. La subida está habilitada entre las 8.00 y las 13.00 horas, mientras que la bajada opera entre las 15.00 y las 20.00 horas, con el objetivo de facilitar la circulación y reducir los riesgos en la vía.

    Turistas llegan hasta el centro de esquí El Colorado, tras un intenso sistema frontal que afectó a gran parte de la zona central del país. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Además, reiteró que el uso de cadenas es obligatorio para todos los vehículos que accedan a la montaña. La medida está siendo fiscalizada por Carabineros, que también supervisa su instalación cuando las condiciones del camino lo hacen necesario.

    “Queremos que las familias disfruten de la nieve, pero también que regresen de forma segura a sus hogares. Es fundamental conducir con prudencia, respetar las instrucciones de Carabineros y comprender que una ruta de montaña requiere un comportamiento distinto al de una carretera convencional”, añadió.

    Desde el municipio informaron que se mantiene un monitoreo permanente de la Ruta G-21 en coordinación con Carabineros y otros organismos, e insistieron en que quienes se dirijan a la cordillera revisen previamente el estado del camino, consideren los tiempos de desplazamiento y respeten las instrucciones de las autoridades para evitar una mayor congestión.

    Más sobre:Lo BarnecheaFelipe AlessandriCongestiónCordilleraFarellonesEl ColoradoValle Nevado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.

    Los productos chilenos que se salvan del arancel de castigo de Estados Unidos y los que no

    El Rana enfrenta formalización por crimen del carabinero Marcos Cosme: Fiscalía pide prisión preventiva y detalla ataque

    Presidente de SalmónChile pide que Kast viaje a Estados Unidos y le diga a Trump que “somos países aliados”

    Lo más leído

    1.
    PDI confirma hallazgo de dos mujeres fallecidas en sector precordillerano de Alto del Carmen

    PDI confirma hallazgo de dos mujeres fallecidas en sector precordillerano de Alto del Carmen

    2.
    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    3.
    Avanza habilitación parcial de Ruta 5 Norte: puede ser usada por camiones de suministro y vehículos de emergencia

    Avanza habilitación parcial de Ruta 5 Norte: puede ser usada por camiones de suministro y vehículos de emergencia

    4.
    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    5.
    Periodista Marco Sotomayor amplía querella contra empresario gastronómico por lavado de activos

    Periodista Marco Sotomayor amplía querella contra empresario gastronómico por lavado de activos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Servicios

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal
    Chile

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    El Rana enfrenta formalización por crimen del carabinero Marcos Cosme: Fiscalía pide prisión preventiva y detalla ataque

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía
    Negocios

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía

    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.

    Los productos chilenos que se salvan del arancel de castigo de Estados Unidos y los que no

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    “No estuvo a la altura”: en Argentina apuntan a Boca Juniors tras el ajustado triunfo ante O’Higgins
    El Deportivo

    “No estuvo a la altura”: en Argentina apuntan a Boca Juniors tras el ajustado triunfo ante O’Higgins

    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    El gran paso de Joaquín Larrivey: la crucial determinación que adoptó la figura de Deportes Concepción

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca
    Mundo

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca

    Reino Unido responde a Irán que el Ejército está listo 24 horas al día para defenderse de un ataque

    A un mes de terremotos en Venezuela: Médicos Sin Fronteras asegura que necesidades más urgentes son acceso a agua potable, refugio y salud mental

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños