Pese a advertencia de alcalde Alessandri: se registra congestión de casi 15 kilómetros en la ruta hacia Farellones

La masiva afluencia de visitantes hacia los centros invernales provocó este viernes una extensa congestión en la Ruta G-21, principal vía de acceso a los centros invernales -Farellones, El Colorado, Valle Nevado- desde la Región Metropolitana. Antes de las 9.00 horas, más de 2.000 vehículos ya habían ingresado al sector, mientras que el tránsito presentaba una congestión cercana a los 15 kilómetros.

El escenario se produce un día después de que el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, advirtiera sobre el riesgo de un colapso vial tras realizar un sobrevuelo de la ruta para evaluar las condiciones de acceso a la montaña. La autoridad había anticipado que el elevado flujo de visitantes durante el fin de semana podría generar importantes demoras.

“Lo que estamos viendo esta mañana confirma lo que advertimos ayer. El alto flujo de vehículos está generando una importante congestión y, por eso, reiteramos el llamado a las personas a planificar sus viajes, salir con tiempo y respetar todas las medidas dispuestas por la autoridad. La montaña exige responsabilidad y la colaboración de todos”, señaló Alessandri.

El alcalde recordó que continúa vigente el sistema de tránsito unidireccional entre la curva 1 y la curva 32 de la Ruta G-21. La subida está habilitada entre las 8.00 y las 13.00 horas, mientras que la bajada opera entre las 15.00 y las 20.00 horas, con el objetivo de facilitar la circulación y reducir los riesgos en la vía.

Turistas llegan hasta el centro de esquí El Colorado, tras un intenso sistema frontal que afectó a gran parte de la zona central del país. JAVIER TORRES/ATON CHILE

Además, reiteró que el uso de cadenas es obligatorio para todos los vehículos que accedan a la montaña. La medida está siendo fiscalizada por Carabineros, que también supervisa su instalación cuando las condiciones del camino lo hacen necesario.

“Queremos que las familias disfruten de la nieve, pero también que regresen de forma segura a sus hogares. Es fundamental conducir con prudencia, respetar las instrucciones de Carabineros y comprender que una ruta de montaña requiere un comportamiento distinto al de una carretera convencional”, añadió.

Desde el municipio informaron que se mantiene un monitoreo permanente de la Ruta G-21 en coordinación con Carabineros y otros organismos, e insistieron en que quienes se dirijan a la cordillera revisen previamente el estado del camino, consideren los tiempos de desplazamiento y respeten las instrucciones de las autoridades para evitar una mayor congestión.