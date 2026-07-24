Presidente Kast firma indicaciones para modernizar los incentivos y ampliar la carrera de Carabineros

Cerca de las 08.30 horas de este viernes, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta la Plaza de la Constitución para encabezar la firma de las indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de modernizar el sistema de incentivos y ampliar la carrera funcionaria de los futuros integrantes de Carabineros de Chile.

A la actividad también asistieron el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; y de Seguridad, Martín Arrau, además del general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Antes de la firma de las indicaciones, el ministro de Seguridad, el general director de Carabineros y el Presidente pronunciaron sus respectivos discursos ante los asistentes, entre ellos funcionarios de la institución policial.

Arrau fue el encargado de entregar la primera alocución, allí entregó el detalle de las cifras en materia de seguridad en lo que va del gobierno. Además, abordó las bases que tienen las indicaciones para mejorar la dotación policial.

“En las calles de nuestro país, durante el primer semestre, lamentablemente se registraron 442 víctimas de homicidio, pero esto es un 13% menos que el año pasado. Los robos violentos bajaron un 17% a nivel nacional y los secuestros extorsivos declarados por la Policía de Investigaciones disminuyeron un 43% en lo que va del año. Estas cifras no son motivo para celebrar, nos queda un largo camino por delante. Pero son avances sólidos, resultado de una planificación, un despliegue, coordinación y seguimiento”, desglosó.

En esa línea, Arrau sostuvo que para seguir cumpliendo el Plan Operativo de Seguridad, hay que fortalecer la gestión policial, y para ello, el gobierno propone que todos los carabineros reciban “una mejora salarial”, pero que quienes cumplen funciones operativas en comunas con mayor criminalidad reciban otra mejora adicional.

Eso sí, aclaró que el incentivo no será con “una tentación simplista, que es reducir los semestres de formación de carabineros”, ya que “la educación no se toca, se fortalece”.