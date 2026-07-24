SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    Expertos advierten que el reciente temporal dejó en evidencia la importancia de incorporar soluciones naturales para preparar mejor a las ciudades frente a fuertes precipitaciones.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas. Foto: Ministerio del Medio Ambiente

    El reciente temporal en la Región de Los Ríos dejó una lección sobre el papel que pueden desempeñar los ecosistemas naturales frente a fuertes lluvias.

    En esta última emergencia, Valdivia registró 197,61 milímetros de lluvia en un solo día. Sin embargo, pese a la magnitud de las precipitaciones, especialistas sostienen que la ciudad logró amortiguar parte de sus efectos gracias a sus humedales urbanos.

    Estos humedales habrían actuado como una gran “esponja” capaz de absorber y regular el exceso de agua.

    Actualmente, cerca del 16% de la superficie de Valdivia está compuesta por humedales urbanos, áreas que durante el temporal funcionaron como amortiguadores naturales.

    “En comunas sin humedales, un temporal de esta magnitud habría sido desastroso. Valdivia resistió porque sus suelos absorben, frenan la velocidad del agua y la canalizan de forma segura hacia las napas”, explicó el director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile (CEHUM), Ignacio Rodríguez.

    El experto advirtió que este tipo de infraestructura natural cobra cada vez más relevancia frente al cambio climático, ya que la infraestructura tradicional presenta limitaciones ante lluvias extremas.

    “La infraestructura gris tiene un límite de diseño rígido. Cuando se supera, colapsa y mezcla las aguas lluvias con las aguas servidas, provocando emergencias sanitarias graves. Los humedales, en cambio, se adaptan dinámicamente a los flujos variables”, afirmó Rodríguez.

    Asimismo, sostuvo que continuar rellenando y pavimentando zonas inundables constituye “una receta para la catástrofe”, por lo que considera necesario replantear el ordenamiento territorial.

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas. Foto: Centro de Humedales Río Cruces UACh

    La importancia del suelo

    La directora del Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas de Chile (CISFECh) de la Universidad Austral, Susana Valle, explicó que la capacidad de enfrentar lluvias intensas también depende de las características del suelo.

    En el sur del país predominan los suelos de origen volcánico, que destacan por su gran capacidad de absorber y retener agua, lo que los hace naturalmente más resilientes frente a eventos de lluvia intensa”, señaló.

    Sin embargo, advirtió que esa ventaja puede perderse “cuando el uso del territorio no considera estas características y se intervienen zonas sensibles o se elimina la cobertura vegetal que protege el suelo de la erosión”.

    En ese sentido, enfatizó que conservar áreas de infiltración y evitar construcciones en sectores de captación de agua o cercanos a cauces resulta fundamental para disminuir el riesgo de inundaciones y otros desastres.

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    Integrar los humedales a la planificación

    Para el director del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UACh, Antonio Zumelzu, Valdivia posee una oportunidad única para fortalecer su resiliencia urbana gracias a sus 77 humedales urbanos y 10 periurbanos.

    Según explicó, estos ecosistemas no solo reducen el riesgo de inundaciones al retener y regular el agua durante episodios de lluvia intensa, sino que también contribuyen a regular la temperatura de la ciudad y mejorar el bienestar de sus habitantes.

    Por ello, afirmó que “es fundamental dejar de considerarlos como terrenos disponibles para la expansión urbana e integrarlos explícitamente como infraestructura verde y azul en los instrumentos de planificación”.

    Una visión similar planteó el director de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la UACh, Andrés García, quien advirtió que cuando los humedales se fragmentan “sus funciones no desaparecen, sino que se trasladan como costos a la ciudad: lo que antes absorbía el humedal termina inundando calles, viviendas, colectores y presupuestos públicos”.

    Además, García alertó que las futuras obras deben considerar las proyecciones climáticas.

    Esto por el aumento del nivel del mar y otros efectos del cambio climático incrementarán el riesgo de inundaciones en los próximos años si no se incorpora esta realidad en la planificación del territorio.

    Lee también:

    Más sobre:HumedalesValdiviaLluviasEsponjaPrecipitacionesTemporalLlluviaEl TiempoEl ClimaTiempoClimaCiudadUrbanismoArquitecturaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador

    Al menos cuatro muertos y siete heridos en Irán tras décimo tercera noche de bombardeos de EE.UU.

    Lula acusa a EE.UU. de “manipular un tema fundamental” para justificar su política de aranceles

    Tras remoción del exsubsecretario Rodríguez: las 32 autoridades que han dejado el gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    2.
    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    3.
    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    4.
    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    5.
    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    6.
    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Tras remoción del exsubsecretario Rodríguez: las 32 autoridades que han dejado el gobierno de Kast
    Chile

    Tras remoción del exsubsecretario Rodríguez: las 32 autoridades que han dejado el gobierno de Kast

    “No refleja mi realidad”: Exsubsecretario de Hacienda afirma que no consume drogas y atribuye a un error el test positivo que motivó su salida

    Balance de sistema frontal: 13 fallecidos, 18 desaparecidos, 18.254 damnificados y más de 59 mil viviendas dañadas

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año
    Negocios

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año

    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    Daños en infraestructura, viviendas y sectores productivos suben a más de US$700 millones por efectos del temporal

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones
    Tendencias

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    El respeto del técnico de Boca al juego de O’Higgins: “Se nota que tiene más rodaje que nosotros y muy buen juego aéreo”
    El Deportivo

    El respeto del técnico de Boca al juego de O’Higgins: “Se nota que tiene más rodaje que nosotros y muy buen juego aéreo”

    DT de O’Higgins Lucas Bovaglio confía en avanzar ante Boca: “Nos vamos con vida y con las sensaciones de que se puede”

    La impericia cuesta caro: O’Higgins cae por la mínima ante un Boca Juniors que no asusta y se jugará todo en Rancagua

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura
    Tecnología

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador
    Mundo

    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador

    Al menos cuatro muertos y siete heridos en Irán tras décimo tercera noche de bombardeos de EE.UU.

    Lula acusa a EE.UU. de “manipular un tema fundamental” para justificar su política de aranceles

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?
    Paula

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui