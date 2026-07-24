La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas. Foto: Ministerio del Medio Ambiente

El reciente temporal en la Región de Los Ríos dejó una lección sobre el papel que pueden desempeñar los ecosistemas naturales frente a fuertes lluvias.

En esta última emergencia, Valdivia registró 197,61 milímetros de lluvia en un solo día. Sin embargo, pese a la magnitud de las precipitaciones, especialistas sostienen que la ciudad logró amortiguar parte de sus efectos gracias a sus humedales urbanos .

Estos humedales habrían actuado como una gran “esponja” capaz de absorber y regular el exceso de agua.

Actualmente, cerca del 16% de la superficie de Valdivia está compuesta por humedales urbanos, áreas que durante el temporal funcionaron como amortiguadores naturales.

“En comunas sin humedales, un temporal de esta magnitud habría sido desastroso. Valdivia resistió porque sus suelos absorben, frenan la velocidad del agua y la canalizan de forma segura hacia las napas ”, explicó el director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile (CEHUM), Ignacio Rodríguez.

El experto advirtió que este tipo de infraestructura natural cobra cada vez más relevancia frente al cambio climático, ya que la infraestructura tradicional presenta limitaciones ante lluvias extremas.

“La infraestructura gris tiene un límite de diseño rígido. Cuando se supera, colapsa y mezcla las aguas lluvias con las aguas servidas, provocando emergencias sanitarias graves. Los humedales, en cambio, se adaptan dinámicamente a los flujos variables ”, afirmó Rodríguez.

Asimismo, sostuvo que continuar rellenando y pavimentando zonas inundables constituye “una receta para la catástrofe”, por lo que considera necesario replantear el ordenamiento territorial.

La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas. Foto: Centro de Humedales Río Cruces UACh

La importancia del suelo

La directora del Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas de Chile (CISFECh) de la Universidad Austral, Susana Valle, explicó que la capacidad de enfrentar lluvias intensas también depende de las características del suelo.

“ En el sur del país predominan los suelos de origen volcánico, que destacan por su gran capacidad de absorber y retener agua , lo que los hace naturalmente más resilientes frente a eventos de lluvia intensa”, señaló.

Sin embargo, advirtió que esa ventaja puede perderse “cuando el uso del territorio no considera estas características y se intervienen zonas sensibles o se elimina la cobertura vegetal que protege el suelo de la erosión”.

En ese sentido, enfatizó que conservar áreas de infiltración y evitar construcciones en sectores de captación de agua o cercanos a cauces resulta fundamental para disminuir el riesgo de inundaciones y otros desastres.

La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

Integrar los humedales a la planificación

Para el director del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UACh, Antonio Zumelzu, Valdivia posee una oportunidad única para fortalecer su resiliencia urbana gracias a sus 77 humedales urbanos y 10 periurbanos.

Según explicó, estos ecosistemas no solo reducen el riesgo de inundaciones al retener y regular el agua durante episodios de lluvia intensa, sino que también contribuyen a regular la temperatura de la ciudad y mejorar el bienestar de sus habitantes .

Por ello, afirmó que “es fundamental dejar de considerarlos como terrenos disponibles para la expansión urbana e integrarlos explícitamente como infraestructura verde y azul en los instrumentos de planificación ”.

Una visión similar planteó el director de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la UACh, Andrés García, quien advirtió que cuando los humedales se fragmentan “sus funciones no desaparecen, sino que se trasladan como costos a la ciudad: lo que antes absorbía el humedal termina inundando calles, viviendas, colectores y presupuestos públicos”.

Además, García alertó que las futuras obras deben considerar las proyecciones climáticas.

Esto por el aumento del nivel del mar y otros efectos del cambio climático incrementarán el riesgo de inundaciones en los próximos años si no se incorpora esta realidad en la planificación del territorio.