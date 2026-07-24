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    Política

    Tras remoción del exsubsecretario Rodríguez: las 32 autoridades que han dejado el gobierno de Kast

    Las desvinculaciones o renuncias incluyen a ministros, subsecretarios y seremis, a poco más de cuatro meses del inicio de la actual administración.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La remoción del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, elevó a 32 el número de autoridades que han salido del gobierno del Presidente José Antonio Kast en poco más de cuatro meses de gestión.

    Rodríguez fue removido este jueves luego de que el gobierno fuera notificado de un resultado positivo en la primera muestra del test de drogas realizado en junio. El motivo de su salida fue comunicado por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, quien precisó que aún está pendiente el análisis de la contramuestra.

    Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    La salida del exsubsecretario de Hacienda se suma a las dos modificaciones que ha registrado el gabinete ministerial desde el inicio de la administración, además de la desvinculación de otros cinco subsecretarios y 25 secretarios regionales ministeriales en distintas regiones del país.

    Salida de ministras y subsecretarios

    Las salidas de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la exvocera de gobierno, Mara Sedini, en mayo pasado, estuvieron marcadas por cuestionamientos a la gestión de ambas. Sus desvinculaciones representaron las primeras bajas del gabinete y dieron paso a una serie de cambios internos en sus respectivas reparticiones.

    Respecto de Steinert, las críticas apuntaron a la falta de gestión y a la ausencia de un plan de seguridad, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast durante la campaña. A ello se sumó la controversia por la salida de la jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, y por la solicitud de información específica sobre causas judiciales.

    En el caso de Sedini, desde el inicio de su gestión recibió cuestionamientos por el manejo comunicacional del Ejecutivo. Como ministra vocera también enfrentó críticas tras una publicación del gobierno en redes sociales que aludía a un “Estado en quiebra”, episodio que llevó a la Contraloría a solicitar explicaciones al Ministerio Secretaría General de Gobierno.

    En junio, tras la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad Pública, también fueron removidos el exsubsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, y la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

    Constitucion Sebastian Cisternas/AtonChile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Quintana dijo en el pódcast Cómo te lo explico, que su remoción “está dentro de lo lógico, era esperable” y además acusó falencias del gobierno en materia comunicacional en apoyo de la exministra Steinert.

    Un mes antes, el 11 de mayo, el exsubsecretario de Ciencia, Rafael Araos, concretó su renuncia por una serie de desencuentros con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao.

    La crisis en Ciencia se dio por la solicitud de Lincolao de aplicar un plan de despidos que afectaría a cerca de 40 funcionarios de la cartera. Araos se habría negado a firmar los despidos y puso su cargo a disposición, dejando su cargo finalmente.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Otro conflicto, al interior del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también generó la salida de la exsubsecretaria Daniela Castro (RN), debido a una serie de discrepancias con la ministra de la Mujer, Judith Marín.

    Salida de seremis

    El martes se conoció la renuncia número 25 de los secretarios regionales ministeriales (seremis). Ese día Eduardo Leiva Zumelzu salió de la seremi de las Culturas de la Región de Los Lagos, engrosando el número de dimisiones en las carteras regionales.

    Los otros 24 seremis que dejaron el gobierno o no alcanzaron a asumir son:

    Aldo Ibani, exseremi de Salud de Valparaíso;

    Hernán Silva Llagostera, exseremi de Seguridad Pública de Valparaíso;

    Carlos Montero, exseremi del Trabajo de Valparaíso;

    Nataly Cruz Plaza, exseremi del Trabajo de Arica y Parinacota;

    Alexander Nanjarí Santos, exseremi de Educación del Biobío;

    Jorge Salazar Ruiz, exseremi de Obras Públicas de Los Ríos;

    Patricia Dinamarca Reyes, exseremi de Educación de Los Lagos;

    Jorge Ravelo Fuentes, exseremi de Energía de Los Lagos;

    Lizet Tapia, exseremi de Desarrollo Social de Antofagasta;

    Karina Trujillo Contreras, exseremi de Justicia de Antofagasta;

    Anggel Colque González, exseremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta;

    Mauricio Montealegre Gandolfo, exseremi de Obras Públicas de Tarapacá;

    Patrick Dungan, exseremi de Energía de La Araucanía;

    Gustavo Baehr y Renato Münster, ambos exseremis de las Culturas en la Región Metropolitana;

    Antaris Varela, exseremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío;

    Ángela Valdebenito Rivadeneira, exseremi de las Culturas de Aysén;

    Viviana Torres, exseremi del Trabajo de Coquimbo;

    Diego Muñoz Urbina, exseremi de Bienes Nacionales de Tarapacá;

    Camila Alonso Klaric, exseremi de Bienes Nacionales de Antofagasta;

    Verónica Figueroa Foitzick, exseremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén;

    Jorge Carrillo, exseremi de Salud de Ñuble;

    Jorge Heiden Campbell, exseremi de Agricultura de Arica y Parinacota;

    Marcelo Vergara Albarracín, exseremi de Hacienda de Arica y Parinacota.

    Más sobre:José Antonio KastGobiernoSeremisSubsecretariosMinistros

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