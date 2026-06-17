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    Política

    RN agradece gestión de Daniela Castro y valora llegada de Marcia Raphael a la Subsecretaría de la Mujer

    La colectividad oficialista valoró la gestión de la exautoridad, quien dejó el cargo en el marco de una crisis interna en la cartera, principalmente producto de tensiones con la ministra Judith Marín.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La exsubsecretaria de la Mujer Daniela Castro junto al Presidente José Antonio Kast.

    Mediante una declaración pública, Renovación Nacional (RN) agradeció esta tarde la gestión realizada por Daniela Castro en la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, junto con valorar el nombramiento de la exdiputada Marcia Raphael en su reemplazo, tras decisión del Presidente José Antonio Kast.

    En el texto, la colectividad oficialista valoró “el compromiso, la dedicación y el profesionalismo” mostrado por Castro durante su gestión, destacando su aporte al fortalecimiento de políticas orientadas a la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral de las mujeres y la protección de sus derechos.

    La salida de la ahora exsubsecretaria se produce en medio de una serie de tensiones al interior de la cartera, particularmente con la ministra Judith Marín. Según antecedentes conocidos, las diferencias entre ambas autoridades se arrastraban desde hace meses e incluían discrepancias incluyendo discrepancias respecto de la conducción del ministerio, despidos de funcionarios y diferencias sobre la exposición pública de ambas autoridades.

    El conflicto escaló a nivel político, generando incluso gestiones de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para que el Mandatario interviniera directamente en el conflicto, lo que abrió un intercambio entre dirigentes de RN y del Partido Social Cristiano, colectividad a la que pertenece la ministra Marín.

    En ese contexto, La Moneda terminó por zanjar la salida de Castro, buscando poner fin a la crisis interna y evitar un mayor impacto en el oficialismo. Asimismo, la llegada de Raphael apunta también a mantener la representación de RN en la subsecretaría.

    En paralelo, RN valoró la designación de Raphael, exdiputada y exseremi de Desarrollo Social y Familia en la Región de Aysén, quien asumirá el desafío de liderar la subsecretaría. Desde el partido señalaron que su “experiencia, trayectoria y vocación de servicio” serán claves para continuar fortaleciendo las políticas públicas en favor de las mujeres.

    Más sobre:RNSubsecretaría de la MujerDaniela CastroMarcia Raphael

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