UDI reingresará proyecto para que dieta de expresidentes se pague desde los 65 años tras polémica publicación de Boric

La bancada de diputados de la Unión Democrática Independiente (UDI) anunció este sábado que reingresarán el proyecto de ley que pretende establecer el pago de la dieta de expresidentes a partir de los 65 años de edad.

La iniciativa, que había sido rechazada en septiembre de 2025 por falta de quórum, buscaba regular el pago vitalicio de exmandatarios, como el pago de asignaciones y establecer que dicho beneficio se entregara en concordancia con la edad de jubilación legal.

El subjefe de la bancada de la UDI, Sergio Bobadilla, y el diputado Eduardo Cretton anunciaron la reactivación del proyecto a raíz de la publicación del expresidente Gabriel Boric, quien compartió el extracto de una entrevista al vocalista de la banda Candelabro refiriéndose a miembros del gobierno como “imbéciles”.

Es así que los parlamentarios anunciaron que volverán a presentar el mismo proyecto de ley, incluyendo la norma que propone que la dieta de los exmandatarios se pague desde los 65 años en el caso de los hombres, y desde los 60 en las mujeres.

“En medio de la actual emergencia laboral que enfrenta nuestro país y la estrechez fiscal que heredamos tras el irresponsable manejo de las finanzas públicas durante la administración anterior, resulta de toda lógica que la dieta de los ex presidentes de Chile se pague desde la edad legal de jubilación”, sostuvieron los parlamentarios.

“Creemos que esta es una discusión de sentido común y que muchos chilenos compartirán. Por lo mismo, como bancada UDI acordamos reingresar esta reforma en septiembre”, agregaron.

En ese sentido, Bobadilla y Cretton reprocharon el reposteo del expresidente en sus redes sociales. “Quien recibe una dieta que es financiada con los impuestos de todos los chilenos tiene el deber de contribuir con el respeto a nuestras instituciones y mantener siempre un estándar republicano, independiente del cargo que haya ocupado”, señalaron.

“Es muy preocupante que, a menos de cinco meses de haber dejado La Moneda, el expresidente Gabriel Boric haya vuelto a caer en las mismas prácticas que marcaron buena parte de su trayectoria como dirigente estudiantil y como parlamentario, recurriendo nuevamente a las descalificaciones”, agregaron.

Asimismo, los parlamentarios sostuvieron que los ex presidentes merecen respeto por el cargo que ejercieron, pero ese respeto también debe ser “recíproco”. “Quien recibe una dieta financiada por los chilenos debe actuar con la responsabilidad, prudencia y sentido republicano que el país exige”, dijo.