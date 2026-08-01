Lula será proclamado candidato presidencial del PT para buscar un cuarto mandato en Brasil. En la imagen, Lula da Silva.

El Partido de los Trabajadores (PT) proclamará este domingo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como su candidato para las elecciones presidenciales de octubre, en las que buscará un cuarto mandato no consecutivo, un hecho inédito en la historia política del país.

A sus 80 años, Lula volverá a competir por la Presidencia acompañado nuevamente por el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, quien repetirá como candidato a la vicepresidencia.

En caso de imponerse en los comicios y prosperar el proyecto de ley que propone eliminar la reelección, Lula se convertiría además en el último presidente de Brasil en ejercer dos mandatos consecutivos.

Lula será proclamado candidato presidencial del PT para buscar un cuarto mandato en Brasil. En la imagen, Lula da Silva a la izquierda, Geraldo Alckmin a la derecha. Eraldo Peres

Economía y seguridad marcarán la campaña

El mandatario llega a la campaña con indicadores sociales favorables, luego de que los índices de pobreza y desempleo alcanzaran mínimos históricos. Sin embargo, su administración enfrenta cuestionamientos por el desempeño de la economía.

Actualmente, Brasil mantiene una tasa de interés anual de 14,25%, mientras que el crecimiento económico se desaceleró desde 3,4% en 2024 a 2,3% en 2025. Para este año, las proyecciones apuntan a una expansión cercana al 2%.

A ello se suma el deterioro de las cuentas públicas. Según los antecedentes, el déficit fiscal se acerca al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda pública alcanza el 82% del PIB, factores que se perfilan como uno de los principales flancos de ataque de la oposición, junto con la seguridad.

Lula será proclamado candidato presidencial del PT para buscar un cuarto mandato en Brasil Marcelo Camargo/Agência Brasil

Oposición llega dividida

En el bloque opositor, el escenario continúa fragmentado tras la inhabilitación y condena del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria luego de ser sentenciado a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado contra Lula tras las elecciones de 2022.

Aunque su hijo, Flávio Bolsonaro, ha impulsado esfuerzos para unificar a la oposición, el sector llega dividido a los comicios del 4 de octubre.

Según el análisis, la derecha brasileña se encuentra repartida entre el conservadurismo tradicional, la ultraderecha identificada con Bolsonaro y una corriente antisistema, teniendo como principal punto de coincidencia su rechazo al presidente Lula y al Partido de los Trabajadores.