Coyhaique instala aldea de emergencia para 200 personas ante ola de frío y nevadas
El sistema consiste en seis carpas habitacionales calefaccionadas, una carpa central de operaciones, módulos dobles de baños, iluminación, conexión a internet, equipamiento para permanecer varios días en funcionamiento y una cuatrimoto.
Coyhaique espera alcanzar los -14°C y precipitaciones de nieve para los próximos dias. Es por ello que la municipalidad de dicha comuna instaló una “aldea de emergencia” municipal, una infraestructura diseñada para responder a emergencias climáticas.
Con financiamiento del Gobierno Regional de Aysén y del municipio se ejecutó el levantamiento de una aldea de carpas con la capacidad de albergar a 200 personas.
En concreto, el sistema consiste en seis carpas habitacionales calefaccionadas, una carpa central de operaciones, seis módulos dobles de baños, torres de iluminación, conexión a internet satelital, equipamiento para permanecer varios días en funcionamiento y una cuatrimoto para apoyo logístico en zonas de difícil acceso.
El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, señaló que el proyecto busca garantizar a los vecinos que la comuna esta preparada ante eventuales emergencias.
“Hoy podemos decir con responsabilidad que contamos con una infraestructura de primer nivel para responder de manera rápida y proteger a las familias frente a una catástrofe. Esa es la tranquilidad que queremos entregar a la comunidad”, dijo.
“Esta aldea está al servicio de Coyhaique, pero también queremos ponerla a disposición de cualquier municipio que la necesite. Entre los municipios siempre nos hemos apoyado en los momentos más difíciles y esta no será la excepción. Si otra comuna enfrenta una emergencia mayor, estaremos disponibles para colaborar, porque entendemos que la preparación y la solidaridad también salvan vidas”, agregó el edil.
Según el municipio, la iniciativa es pionera en Chile y ha despertado interés en otras comunas que “buscan replicar este modelo de preparación y respuesta ante emergencias”.
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