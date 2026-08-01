Coyhaique instala aldea de emergencia para 200 personas ante ola de frío y nevadas

Coyhaique instala aldea de emergencia para 200 personas por eventual ola de frío y nevadas

Coyhaique espera alcanzar los -14°C y precipitaciones de nieve para los próximos dias. Es por ello que la municipalidad de dicha comuna instaló una “aldea de emergencia” municipal, una infraestructura diseñada para responder a emergencias climáticas.

Con financiamiento del Gobierno Regional de Aysén y del municipio se ejecutó el levantamiento de una aldea de carpas con la capacidad de albergar a 200 personas.

En concreto, el sistema consiste en seis carpas habitacionales calefaccionadas, una carpa central de operaciones, seis módulos dobles de baños, torres de iluminación, conexión a internet satelital, equipamiento para permanecer varios días en funcionamiento y una cuatrimoto para apoyo logístico en zonas de difícil acceso.

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, señaló que el proyecto busca garantizar a los vecinos que la comuna esta preparada ante eventuales emergencias.

“Hoy podemos decir con responsabilidad que contamos con una infraestructura de primer nivel para responder de manera rápida y proteger a las familias frente a una catástrofe. Esa es la tranquilidad que queremos entregar a la comunidad”, dijo.

Coyhaique instala aldea de emergencia para 200 personas por eventual ola de frío y nevadas

“Esta aldea está al servicio de Coyhaique, pero también queremos ponerla a disposición de cualquier municipio que la necesite. Entre los municipios siempre nos hemos apoyado en los momentos más difíciles y esta no será la excepción. Si otra comuna enfrenta una emergencia mayor, estaremos disponibles para colaborar, porque entendemos que la preparación y la solidaridad también salvan vidas”, agregó el edil.

Según el municipio, la iniciativa es pionera en Chile y ha despertado interés en otras comunas que “buscan replicar este modelo de preparación y respuesta ante emergencias”.