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    Senapred reporta 206 damnificados y 1.284 aislados por sistema frontal entre Valparaíso y Los Lagos

    El balance del organismo, actualizado a las 09.23 horas de este sábado, también da cuenta de 82 albergados, tres lesionados y nueve viviendas destruidas. La Región de La Araucanía concentra el mayor número de damnificados, mientras que Biobío registra la mayor cantidad de personas aisladas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senapred reporta 206 personas damnificadas y 1.284 aisladas por sistema frontal entre Valparaíso y Los Lagos JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este sábado un nuevo balance del sistema frontal que afecta a las regiones entre Valparaíso y Los Lagos, informando un total de 206 personas damnificadas, 82 albergadas y 1.284 aisladas.

    De acuerdo con el monitoreo emitido a las 09.23 horas, el organismo también reportó tres personas lesionadas, sin fallecidos ni desaparecidos asociados a la emergencia.

    En cuanto a la afectación habitacional, el balance consigna nueve viviendas destruidas, 86 con daño mayor, 919 con daño menor y 549 en evaluación.

    Al respecto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló: “Durante toda la noche y madrugada hemos realizado un monitoreo permanente a las zonas afectadas por el sistema frontal, con especial foco entre las regiones de Maule y Biobío, las que serán afectadas este fin de semana por un nuevo evento meteorológico que, según la DMC, vendrá acompañado con precipitaciones moderadas a fuertes”.

    Senapred reporta 206 personas damnificadas y 1.284 aisladas por sistema frontal entre Valparaíso y Los Lagos Andres Perez

    La Araucanía concentra el mayor número de damnificados

    Según el informe de Senapred, la Región de La Araucanía registra la mayor cantidad de personas damnificadas, con 84, seguida por Los Ríos, con 55, y Maule, con 32.

    Respecto de las personas aisladas, la mayor cifra corresponde a La Araucanía, con 577, seguido por Los Lagos, con 300, Biobío, con 192, Maule, con 131, y Ñuble, con 77.

    En tanto, las 82 personas albergadas se distribuyen entre las regiones de Ñuble (41), Los Ríos (20), La Araucanía (15) y Biobío (6).

    Senapred reporta 206 personas damnificadas y 1.284 aisladas por sistema frontal entre Valparaíso y Los Lagos

    Se mantienen afectaciones en rutas y caminos

    El reporte también da cuenta de diversas afectaciones en la conectividad vial entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

    Entre ellas se incluyen interrupciones de tránsito por remociones en masa, crecidas de ríos, anegamientos, socavones, desbordes de cauces, caídas de árboles, nevadas y daños en puentes, además de algunos tramos habilitados con restricciones o tránsito por una sola vía mientras continúan los trabajos.

    En ese contexto, la directora nacional del organismo explicó: “El monitoreo de las novedades de emergencia de sur a norte indica que en la región de Los Lagos se mantiene con alerta roja la comuna de San Pablo, por desbode de del río Bueno (...) En la región de Los Ríos se mantiene con alerta roja en las comunas de Valdivia, Los Lagos y La Unión por desborde. Además, continúan con altas precipitaciones, registrándose desbordes de ríos que dejaron rutas intransitables y la caída de un puente en la comuna de Panguipullí, para el cual personal municipal ya trabaja en el lugar”.

    En ese sentido, agregó: “En la región de la Araucanía, las mayores afectaciones se han manifestado en las comunas de Angol, Teodoro Schmidt y Victoria, con afectación a personas, remoción en masa, deslizamientos, socavones y crecidas de ríos. En la región de Bío Bío se reporta interrupción de diversas rutas debido a nieve, crecida de ríos y remociones en masa en las comunas de Los Ángeles, Alto Bío Bío, Nacimiento, Mulchén, Santa Juana y Curanilahue”.

    Senapred reporta 206 personas damnificadas y 1.284 aisladas por sistema frontal entre Valparaíso y Los Lagos Pedro Rafael Sandoval Paul

    Por otro lado, señaló que “en la región de Ñuble se han registrado remociones en masa, las que han afectado rutas en Cuelemo, Cobquecura, Niquen, San Carlos, San Fabián, Quillón y Chillán Viejo”, mientras que “en la región de O’Higgins se han presentado cierre de rutas por remoción en masa y anegamientos en la comuna de Marchihue, y cierre preventivo por crecida en la comuna de Machalí”.

    Por último, explicó que “en la región Metropolitana, la Ruta G-21 y G-251 en la comuna de Lo Barnechea se encuentra con tránsito con precaución”.

    Situación meteorológica

    En cuanto a las condiciones meteorológicas, Senapred informó que las regiones de Valparaíso y O’Higgins presentan nubosidad parcial, la Región Metropolitana y Los Lagos se mantienen nubladas, mientras que Maule, Biobío y La Araucanía permanecen cubiertas. En Ñuble se registra cielo cubierto con lluvia y en Los Ríos la nubosidad parcial varía a nublado.

    El organismo indicó que el monitoreo de la emergencia se mantiene vigente mientras continúan los efectos del sistema frontal en la zona centro-sur del país

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo. Foto: ATON.
    Más sobre:SenapredSistema FrontalDamnificadosValparaísoEmergenciaAfectadosClimaMeteorología

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