Chile participa en Misión de Alto Nivel de la OEA en Bolivia y ratifica apoyo al gobierno de Rodrigo Paz

El gobierno de Chile participó en una Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia con el fin de “respaldar el orden democrático, promover el diálogo y contribuir a la estabilidad del país y de la región”.

Según declaró la OEA, la Misión de Alto Nivel de los Estados miembros inició sus labores para “fortalecer la institucionalidad boliviana y respaldar la labor de las autoridades democráticamente electas en el país”.

Además, la Misión tiene el fin de recopilar “distintos puntos de vista para reforzar los procesos de diálogo en curso y los esfuerzos para restablecer la paz y garantizar el orden constitucional”.

La visita se suma a la ayuda humanitaria que brindó Chile tras las masivas protestas y bloqueos de rutas que dejaron sin suministros básicos a La Paz y otros departamentos del país andino.

En un comunicado de Cancillería, el gobierno de Chile ratificó su apoyo al gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien ha sido cuestionado por su gestión durante las protestas en la capital de gobierno de Bolivia.

El gobierno de José Antonio Kast expresó, además, su “solidaridad con el pueblo boliviano”.