SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Chile participa en Misión de Alto Nivel de la OEA en Bolivia y ratifica apoyo al gobierno de Rodrigo Paz

    El encuentro tiene el fin de “respaldar el orden democrático, promover el diálogo y contribuir a la estabilidad del país y de la región”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Chile participa en Misión de Alto Nivel de la OEA en Bolivia y ratifica apoyo al gobierno de Rodrigo Paz

    El gobierno de Chile participó en una Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia con el fin de “respaldar el orden democrático, promover el diálogo y contribuir a la estabilidad del país y de la región”.

    Según declaró la OEA, la Misión de Alto Nivel de los Estados miembros inició sus labores para “fortalecer la institucionalidad boliviana y respaldar la labor de las autoridades democráticamente electas en el país”.

    Además, la Misión tiene el fin de recopilar “distintos puntos de vista para reforzar los procesos de diálogo en curso y los esfuerzos para restablecer la paz y garantizar el orden constitucional”.

    La visita se suma a la ayuda humanitaria que brindó Chile tras las masivas protestas y bloqueos de rutas que dejaron sin suministros básicos a La Paz y otros departamentos del país andino.

    En un comunicado de Cancillería, el gobierno de Chile ratificó su apoyo al gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien ha sido cuestionado por su gestión durante las protestas en la capital de gobierno de Bolivia.

    El gobierno de José Antonio Kast expresó, además, su “solidaridad con el pueblo boliviano”.

    Lee también:

    Más sobre:RREECancilleríaOEABoliviaRodrigo PazLa PazOrganización de los Estados Americanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Andrea Balladares: “Tenemos la convicción de sacar adelante la agenda que comprometió el Presidente, lo que nos desvíe no nos acomoda”

    La arremetida de los alcaldes 2.0

    Rusia se queda sin combustible: El nuevo frente que complica al Kremlin

    Lula vs. Milei: Qué hay detrás del peor choque diplomático en años entre Brasil y Argentina

    La violenta lección que dejó Coronel

    El “cardenal” de La Moneda bajo fuego cruzado

    Lo más leído

    1.
    Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

    Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

    2.
    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    3.
    Senapred declara alerta roja en el Maule y se suma a las otras ocho vigentes en el país

    Senapred declara alerta roja en el Maule y se suma a las otras ocho vigentes en el país

    4.
    Más de 100 alcaldes piden veto presidencial a compensación por contribuciones y que recursos vayan al Fondo Común Municipal

    Más de 100 alcaldes piden veto presidencial a compensación por contribuciones y que recursos vayan al Fondo Común Municipal

    5.
    “¿En qué nos beneficia?”: Kaiser cuestiona al gobierno por acuerdo para reanudar relaciones consulares con Venezuela

    “¿En qué nos beneficia?”: Kaiser cuestiona al gobierno por acuerdo para reanudar relaciones consulares con Venezuela

    6.
    PDI detiene a ocho sujetos e incauta más de $46 millones en drogas en La Granja

    PDI detiene a ocho sujetos e incauta más de $46 millones en drogas en La Granja

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Lo que tienes que sabes: domingo 2 de julio

    Lo que tienes que sabes: domingo 2 de julio

    Temblor se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

    Temblor se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Andrea Balladares: “Tenemos la convicción de sacar adelante la agenda que comprometió el Presidente, lo que nos desvíe no nos acomoda”
    Chile

    Andrea Balladares: “Tenemos la convicción de sacar adelante la agenda que comprometió el Presidente, lo que nos desvíe no nos acomoda”

    La arremetida de los alcaldes 2.0

    Lo que tienes que sabes: domingo 2 de julio

    Ahorrar vía consumo para la salud de mañana
    Negocios

    Ahorrar vía consumo para la salud de mañana

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Porsche Holding Chile: “El segmento premium de autos todavía tiene potencial para crecer dentro del país”

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas
    Tendencias

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    Alejandro Tabilo sucumbe ante Rafael Jódar y es eliminado del ATP de Washington
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo sucumbe ante Rafael Jódar y es eliminado del ATP de Washington

    Sergio Elías: “Si Chile no cumple sus compromisos internacionales, el daño deportivo y reputacional sería enorme”

    Un dominio que tambalea por primera vez: Gianni Infantino, el líder de la FIFA que puso en jaque su imperio

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”
    Cultura y entretención

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”

    Adolfo Couve: el doble regreso de una voz única y radical de la narrativa chilena

    La vida es juego: un relato de Irene Vallejo

    Rusia se queda sin combustible: El nuevo frente que complica al Kremlin
    Mundo

    Rusia se queda sin combustible: El nuevo frente que complica al Kremlin

    Lula vs. Milei: Qué hay detrás del peor choque diplomático en años entre Brasil y Argentina

    EE.UU.: Más de una docena de incendios forestales en el estado de Washington obligan a realizar evacuaciones masivas

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación