Embajadas de EEUU piden a sus ciudadanos evaluar una salida de Medio Oriente ante posible “escalada imprevista”. Imagen referencial.

Las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente emitieron este sábado nuevas alertas dirigidas a sus ciudadanos ante el aumento de las tensiones con Irán y la posibilidad de una escalada imprevista en la región.

Los comunicados difundidos por redes recomiendan a “los estadounidenses que se encuentren actualmente en Oriente Próximo deben extremar las precauciones y mantenerse alerta, y estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y posibles interrupciones en sus viajes”.

La advertencia agrega que los ciudadanos deben “considerar la posibilidad de marcharse o estar preparados para hacerlo en caso de que la situación se agrave”. Además, las autoridades estadounidenses también pidieron a quienes permanecen fuera de Medio Oriente reconsiderar los viajes hacia la región o aquellos que contemplen atravesarla.

Middle East: Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for flight cancellations, periodic airspace closures, and potential travel disruptions. Some airlines in the region have postponed resumption of earlier… pic.twitter.com/d1ZmzRBBHN — TravelGov (@TravelGov) August 1, 2026

La advertencia más directa fue emitida por la embajada estadounidense en Bagdad, que instó a sus ciudadanos a salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura. La misión diplomática advirtió que grupos alineados con Irán podrían atacar hoteles frecuentados por extranjeros en la región del Kurdistán iraquí.

“Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el país tan pronto como les sea posible hacerlo de forma segura y que reconsideren sus opciones de alojamiento si deciden no hacerlo”, indicó la representación.

Quienes opten por permanecer en Irak deberán estar preparados para refugiarse durante períodos prolongados y contar con reservas de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

La embajada afirmó, además, que Washington se encuentra evaluando alternativas para ayudar a sus ciudadanos a salir de Medio Oriente.

Advertencia por ataques contra intereses estadounidenses

El mensaje difundido por la embajada en Israel, y replicado por la representación estadounidense en Jordania, sostiene que el entorno de seguridad continúa siendo complejo y advierte sobre la posibilidad de una “escalada imprevista”.

También señala que Irán y grupos aliados podrían atacar instalaciones, empresas e intereses vinculados con Estados Unidos fuera de territorio estadounidense.

Las alertas se conocen en medio de los enfrentamientos entre Washington y Teherán, marcados por ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En las últimas semanas, Teherán ha atacado objetivos con presencia estadounidense en países como Kuwait, Baréin y Jordania. El Ejército kuwaití aseguró este sábado que interceptó drones iraníes, aunque Irán no había confirmado esa ofensiva.

Trump amenaza con retomar los ataques

Las advertencias fueron emitidas un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su descontento con el desarrollo de las conversaciones con Irán y dejara abierta la posibilidad de ordenar nuevos ataques.

“Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten y tergiversan”, afirmó el mandatario durante una actividad en Camp David. Luego agregó: “Los estaremos golpeando muy fuerte”.

Embajadas de EEUU piden a sus ciudadanos evaluar una salida de Medio Oriente ante posible “escalada imprevista”. Imagen referencial.

Trump atribuyó su endurecimiento a un reciente lanzamiento de misiles iraníes contra fuerzas estadounidenses en Jordania, ocurrido mientras ambos países mantenían negociaciones mediante intermediarios.

Pese al tono de sus declaraciones, el mandatario aseguró que las gestiones diplomáticas continúan con la participación del vicepresidente JD Vance, el enviado presidencial Steve Witkoff, Jared Kushner y el secretario de Estado Marco Rubio.

Por su parte, Irán acusó a Estados Unidos de buscar una escalada generalizada y advirtió a los países de la región que reconsideren su cooperación militar con Washington.