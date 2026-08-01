Al menos 67 migrantes murieron en los últimos días mientras intentaban ingresar a Ceuta, enclave español situado en el norte de África, durante una masiva llegada de personas desde Marruecos, según el balance más reciente entregado por las autoridades.

La mayoría de las víctimas falleció al intentar alcanzar la costa española por mar, mientras decenas de miles de personas cruzaban hacia Ceuta en una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera entre España y Marruecos.

De acuerdo con las autoridades españolas, más de 48.000 personas han regresado a Marruecos tras el ingreso masivo, mientras continúan las tareas para recuperar cuerpos y asistir a quienes permanecen en la ciudad autónoma.

Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos Jesús Torres / Europa Press

Como respuesta a la emergencia, España comenzó la instalación de una barrera flotante de 500 metros en el espigón del Tarajal con el objetivo de reforzar el control fronterizo y dificultar nuevos cruces por vía marítima. Además, el gobierno mantiene un amplio despliegue de efectivos policiales y militares en la zona.

La crisis ha generado preocupación en la Unión Europea, donde varios países solicitaron una reunión extraordinaria para analizar la situación y reforzar el apoyo a España en el control de la frontera exterior del bloque.