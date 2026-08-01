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    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos

    Las víctimas fallecieron en los últimos días mientras intentaban llegar por mar al enclave español en el norte de África, en medio de una entrada masiva de personas. Las autoridades españolas reforzaron la seguridad fronteriza y continúan las labores de búsqueda.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos Europa Press / Europa Press

    Al menos 67 migrantes murieron en los últimos días mientras intentaban ingresar a Ceuta, enclave español situado en el norte de África, durante una masiva llegada de personas desde Marruecos, según el balance más reciente entregado por las autoridades.

    La mayoría de las víctimas falleció al intentar alcanzar la costa española por mar, mientras decenas de miles de personas cruzaban hacia Ceuta en una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera entre España y Marruecos.

    De acuerdo con las autoridades españolas, más de 48.000 personas han regresado a Marruecos tras el ingreso masivo, mientras continúan las tareas para recuperar cuerpos y asistir a quienes permanecen en la ciudad autónoma.

    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos Jesús Torres / Europa Press

    Como respuesta a la emergencia, España comenzó la instalación de una barrera flotante de 500 metros en el espigón del Tarajal con el objetivo de reforzar el control fronterizo y dificultar nuevos cruces por vía marítima. Además, el gobierno mantiene un amplio despliegue de efectivos policiales y militares en la zona.

    La crisis ha generado preocupación en la Unión Europea, donde varios países solicitaron una reunión extraordinaria para analizar la situación y reforzar el apoyo a España en el control de la frontera exterior del bloque.

    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos Europa Press / Europa Press
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