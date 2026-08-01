Carabineros detiene a tres sujetos con más de 10 kilos de marihuana en San Bernardo

Carabineros detuvo durante la noche de este viernes a tres hombres que transportaban 10 kilos y 508 gramos de cannabis sativa al interior de un vehículo en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la 14ª Comisaría de San Bernardo, quienes efectuaban patrullajes preventivos del servicio Antiencerronas por el sector.

Al llegar a un servicentro ubicado en el kilómetro 29 poniente de la Ruta 5 Sur, el personal policial fiscalizó un automóvil que se encontraba estacionado con tres ocupantes en su interior.

Carabineros detiene a tres sujetos con más de 10 kilos de marihuana en San Bernardo

Durante la revisión del portaequipajes, Carabineros encontró un saco sellado con alusa y nylon negro. En su interior había 10 paquetes de cannabis sativa, cuyo peso total alcanzó los 10 kilos y 508 gramos.

El teniente Martín Galaz, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, señaló que, tras constatar el hallazgo, “se procedió a la detención de sus tres ocupantes, todos hombres, chilenos y sin antecedentes policiales previos”.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales J.M.S.N., de 28 años; J.A.O.D., de 39; e I.Z.S.C., de 26.

Por instrucción de la Fiscalía, los tres imputados serán presentados durante la mañana de este sábado ante el tribunal para su respectivo control de detención.