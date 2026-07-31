Comunidad Palestina denuncia discriminación contra chileno de origen palestino en aeropuerto de Israel y pide medidas al gobierno

La Comunidad Palestina en Chile denunció este viernes que un ciudadano chileno de origen palestino, José Nicolás Khamis Thomas, sufrió un trato discriminatorio a su arribo al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Tel Aviv, Israel, lo que terminó en que le impidieran el ingresó, por lo que, además, solicitaron una respuesta diplomática al gobierno por este hecho.

Según relataron en una declaración pública, Khamis Thomas contaba con una visa electrónica previamente aprobada, y su estadía estaba permitida por tres meses.

Sin embargo, una vez que llegó a la terminal aérea, “José Nicolás fue sometido a interrogatorios, revisión de su teléfono y redes sociales, denegación de ingreso, retención en condiciones degradantes y posterior expulsión hacia Ámsterdam” , afirmó el grupo palestino.

En esa línea, la Comunidad Palestina en Chile aseguró que “este hecho no puede ser tratado como un simple incidente migratorio. Tampoco es un caso aislado”.

Acusan también que “por décadas, ciudadanos chilenos y particularmente de origen palestino han enfrentado obstáculos, interrogatorios, denegaciones arbitrarias y tratos discriminatorios al intentar ingresar a Palestina”.

En ese contexto, reforzaron que “Chile no puede aceptar que su nacionalidad valga menos cuando se trata de ciudadanos chilenos de origen palestino. Ningún chileno debe ser interrogado, retenido, humillado, expulsado o tratado como amenaza por su apellido, su origen, sus vínculos familiares o su memoria histórica”.

Esto, ya que todos los pasos fronterizos y aeropuertos están controlados por Israel, agregaron.

En el texto, también acusaron que “hasta ahora”, no se conocen de acciones diplomáticas o reclamos formales de las autoridades chilenas ante Israel.

“Aquí no se trata siquiera de la posición de Chile respecto de Israel o Palestina. Se trata de algo mucho más básico: el deber mínimo de todo Estado de garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos”, reclamaron.

Asimismo, acusaron que la administración del Presidente José Antonio Kast, a la fecha, ha realizado “gestos a favor” del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, investigado por el crimen de genocidio y sobre quien pesa una orden de detención emanada de la Corte Penal Internacional. También sostienen que desde Chile, se ha producido un “reconocimiento fáctico de la soberanía israelí sobre Jerusalén, en abierta vulneración de la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

A renglón seguido plantearon sus peticiones para las autoridades locales, sujetas al principio de reciprocidad, el que calificaron como “más básico de las relaciones internacionales”.

“Si los ciudadanos israelíes reciben en Chile un trato digno, regular y no discriminatorio, Chile debe exigir exactamente el mismo trato para sus ciudadanos en Israel y en los territorios bajo control israelí”, sostuvieron.

Por lo anterior, solicitaron al gobierno, a que a través de la Cancillería, presente una protesta formal ante Israel por la situación ocurrida por José Nicolás Khamis Thomas.

En segundo punto, solicitaron que se exijan explicaciones oficiales y “garantías de no repetición para ciudadanos chilenos”; además de requerir antecedentes por las medidas frente al caso del “secuestro” de chilenos en la flotilla de chilenos que intentó llegar a Gaza.

“La dignidad de Chile también se defiende protegiendo a sus ciudadanos en el extranjero. Y el deber de protección no puede depender del origen étnico, nacional o familiar del ciudadano afectado. Ningún ciudadano chileno debe ser tratado como sospechoso por tener origen palestino”, cerró la Comunidad Palestina en Chile.