Mallplaza expande presencia en Colombia: adquirirá 8 malls por US$376 millones

La filial de centros comerciales de Falabella, Mallplaza, anunció una expansión de su presencia en Colombia. La firma anunció que llegó a un acuerdo vinclante con la empresa Patrimonio Autónomo Pactia para adquirir 8 centros malls operados bajo la marca Gran Plaza en diversas ciudades del país.

La operación considera una inversión de US$376 millones. ″La incorporación de estos activos sumará una superficie de aproximadamente 180.000 metros cuadrados arrendables a los ya controlados por la sociedad", precisó Mallplaza a través de un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La firma precisó que estos activos durante el 2025 consolidaron un flujo de 57 millones de visitantes. En los últimos 12 meses los centros comerciales sumaron un ingreso operaiconal neto de cerca de US$35 millones.

Los 8 activos le permitirán a Mallplaza expandirse a cinco nuevas ciudades, y sumar tres nuevos centros comerciales en Bogotá. De acuerdo a la compañía, incrementará la zona de infleuncia a cerca de 3,6 millones de colombiarnos.

"El cierre de la operación está sujeto a condiciones suspensivas habituales a las prevalentes en el mercado para el tipo de transacción de que se trata, incluyendo pero no limitándose al cumplimiento satisfactorio de las autorizaciones en materia de libre competencia que son necesarias ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. La Sociedad espera que la operación se encuentre legalmente perfeccionada dentro del segundo semestre del año en curso“, añadió Mallplaza.

Esta transacción "se convertirá en una de las más relevantes realizada en la industria de centros comerciales de ese país, tanto por número de activos como por Área Bruta Arrendable (GLA)“, aseguró la compañía.

“Crecer es parte del ADN de Mallplaza y con esa premisa buscamos oportunidades estratégicas que nos permitan robustecer nuestra posición como principal plataforma en la Región Andina. Estamos muy orgullosos de este acuerdo con Pactia pues representa una señal de confianza hacia lo que hoy es Mallplaza y nos proyecta hacia el futuro con 45 activos estratégicos en la Región Andina, 13 de los cuales estarán en Colombia”, explica Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

“Colombia es y seguirá siendo un mercado muy atractivo para la compañía. Hoy apostamos por consolidar nuestra presencia en este país, ofreciendo una propuesta robusta, atractiva y centrada en las personas. Seguimos evolucionando junto a las ciudades, con la convicción de contribuir al desarrollo económico, urbano y social de estas comunidades”, agrega Pulido.