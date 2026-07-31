SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mallplaza expande presencia en Colombia: adquirirá 8 malls por US$376 millones

    La filial de centros comerciales de Falabella, anunció la compra de estos activos que operan en Colombia con la marca "Gran Plaza". Mallplaza sumará 5 ciudades nuevas a su portafolio.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Mallplaza. Foto referencial redes sociales

    La filial de centros comerciales de Falabella, Mallplaza, anunció una expansión de su presencia en Colombia. La firma anunció que llegó a un acuerdo vinclante con la empresa Patrimonio Autónomo Pactia para adquirir 8 centros malls operados bajo la marca Gran Plaza en diversas ciudades del país.

    La operación considera una inversión de US$376 millones. ″La incorporación de estos activos sumará una superficie de aproximadamente 180.000 metros cuadrados arrendables a los ya controlados por la sociedad", precisó Mallplaza a través de un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    La firma precisó que estos activos durante el 2025 consolidaron un flujo de 57 millones de visitantes. En los últimos 12 meses los centros comerciales sumaron un ingreso operaiconal neto de cerca de US$35 millones.

    Los 8 activos le permitirán a Mallplaza expandirse a cinco nuevas ciudades, y sumar tres nuevos centros comerciales en Bogotá. De acuerdo a la compañía, incrementará la zona de infleuncia a cerca de 3,6 millones de colombiarnos.

    "El cierre de la operación está sujeto a condiciones suspensivas habituales a las prevalentes en el mercado para el tipo de transacción de que se trata, incluyendo pero no limitándose al cumplimiento satisfactorio de las autorizaciones en materia de libre competencia que son necesarias ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. La Sociedad espera que la operación se encuentre legalmente perfeccionada dentro del segundo semestre del año en curso“, añadió Mallplaza.

    Esta transacción "se convertirá en una de las más relevantes realizada en la industria de centros comerciales de ese país, tanto por número de activos como por Área Bruta Arrendable (GLA)“, aseguró la compañía.

    “Crecer es parte del ADN de Mallplaza y con esa premisa buscamos oportunidades estratégicas que nos permitan robustecer nuestra posición como principal plataforma en la Región Andina. Estamos muy orgullosos de este acuerdo con Pactia pues representa una señal de confianza hacia lo que hoy es Mallplaza y nos proyecta hacia el futuro con 45 activos estratégicos en la Región Andina, 13 de los cuales estarán en Colombia”, explica Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

    “Colombia es y seguirá siendo un mercado muy atractivo para la compañía. Hoy apostamos por consolidar nuestra presencia en este país, ofreciendo una propuesta robusta, atractiva y centrada en las personas. Seguimos evolucionando junto a las ciudades, con la convicción de contribuir al desarrollo económico, urbano y social de estas comunidades”, agrega Pulido.

    Más sobre:MallsCentros comercialesMallplazaColombiaGran Plaza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tornados en Chile: especialistas explican por qué ocurren y si realmente están aumentando

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Corte ordena reincorporar a exdirectora del Hospital de San Antonio tras declarar ilegal su remoción

    Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    Embajadas de EEUU piden a sus ciudadanos evaluar una salida de Medio Oriente ante posible “escalada imprevista”

    Lo más leído

    1.
    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    2.
    Excanciller Valdés cuestiona actuar del embajador de EE.UU. en Chile y se suma a las críticas contra Pérez Mackenna

    Excanciller Valdés cuestiona actuar del embajador de EE.UU. en Chile y se suma a las críticas contra Pérez Mackenna

    3.
    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    4.
    “Un cirujano, muy cuidadoso”: Eduardo Aninat elogia la gestión de Quiroz y se opone a la privatización de Codelco

    “Un cirujano, muy cuidadoso”: Eduardo Aninat elogia la gestión de Quiroz y se opone a la privatización de Codelco

    5.
    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    6.
    El nuevo eslabón de la “batalla cultural” que irrumpe con el impulso privatizador de Quiroz

    El nuevo eslabón de la “batalla cultural” que irrumpe con el impulso privatizador de Quiroz

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tornados en Chile: especialistas explican por qué ocurren y si realmente están aumentando
    Chile

    Tornados en Chile: especialistas explican por qué ocurren y si realmente están aumentando

    Corte ordena reincorporar a exdirectora del Hospital de San Antonio tras declarar ilegal su remoción

    Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama
    Negocios

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Porsche Holding Chile: “El segmento premium de autos todavía tiene potencial para crecer dentro del país”

    El presidente de Australis embiste de nuevo contra Isidoro Quiroga y aborda la situación de la salmonera

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados
    Tendencias

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    “Nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro”: representante de Vozinha aclara su agenda y respalda llegada a Colo Colo
    El Deportivo

    “Nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro”: representante de Vozinha aclara su agenda y respalda llegada a Colo Colo

    La prensa internacional reacciona a la sorpresiva victoria de Alejandro Tabilo sobre Ben Shelton en el ATP de Washington

    El ultimátum de la UEFA a Gianni Infantino en la FIFA: “Renuncia o votaremos para expulsarte”

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Reseña de libros: de Robert Darnton a Daniel Alarcón
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Robert Darnton a Daniel Alarcón

    Francisca Valenzuela: “La maternidad está absolutamente precarizada e invisibilizada”

    Un “mago” contra el realismo: la vigencia de Juan Emar, el “Kafka chileno”

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria
    Mundo

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    Embajadas de EEUU piden a sus ciudadanos evaluar una salida de Medio Oriente ante posible “escalada imprevista”

    Atentado con carro bomba deja a ocho policías lesionados en Colombia

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación