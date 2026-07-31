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    La Conmebol reacciona por primera vez al plan de Infantino de privatizar la Copa del Mundo

    Durante la tarde de este viernes, la Confederación Sudamericana de Fútbol se manifestó a propósito de la iniciativa de la FIFA de que inversionistas privados ingresen a las competencias globales. A diferencia de la UEFA o de Concacaf, optó por la mesura y no rechazó de plano la propuesta.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Alejandro Domínguez junto a Gianni Infantino, durante el último Congreso de la Conmebol. Foto: Alejandro Domínguez en X.

    Es la noticia que ha remecido el ambiente futbolístico internacional en los últimos días. Finalizado el Mundial de Norteamérica 2026, que condecoró a España, Gianni Infantino ha impulsado una propuesta para crear una nueva estructura comercial que administre los torneos organizados por la FIFA. En simple, se trata de privatizar competencias como la Copa del Mundo, mediante el ingreso de inversores privados.

    Hasta la fecha, confederaciones como la UEFA, la Concacaf y este viernes la AFC (Asia) se manifestaron en contra de la iniciativa que puso sobre la mesa el directivo ítalo-suizo. De hecho, en Europa hablaron derechamente de boicot. Faltaba la reacción de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Durante la tarde de este viernes, la Conmebol se manifestó mediante un comunicado oficial, titulado “Primero está el fútbol”. El ente del balompié sudamericano no se manifestó explícitamente a favor o en contra. Apeló a la cautela.

    “La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero”, menciona el ente afincado en Luque.

    También declara que inició un proceso consultivo con las 10 asociaciones que conforman la Confederación y que analizarán la propuesta del timonel de la FIFA. “Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise), y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”, expone.

    “Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”, añade.

    “La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza. La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”, cierra.

    El paraguayo Alejandro Domínguez, mandamás de la Conmebol, es uno de los principales aliados de Infantino. No es menor el detalle de que fue desde la región que se propuso ampliar la Copa del Mundo de 2030 a 64 selecciones, idea que recogió el presidente de la FIFA en el marco del 100º aniversario del máximo certamen del fútbol. Justamente, también durante la jornada, la Federación Internacional ha acelerado el diseño para estudiar el impacto de un Mundial con aún más participantes de los que tuvo Norteamérica recientemente.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalFIFAGianni InfantinoCopa del MundoConmebolFIFA Forward Enterprise

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