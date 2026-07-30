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    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    El organismo presidido por Alexander Ceferin tomó una dura determinación a raíz del objetivo del ente rector de instaurar una nueva estructura comercial.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Alexander Ceferin, timonel de la UEFA. Foto: FIFA

    La UEFA publicó un potente comunicado para anunciar que no participará en las competiciones de la FIFA. La declaración, firmada de forma unánime por sus 55 asociaciones, se origina tras la criticada intención del ente rector de vender a inversores privados parte del Mundial.

    “La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados“, señala el escrito.

    El organismo presidido por Alexander Ceferin muestra una postura tajante para la nueva planificación impulsada por Gianni Infantino: "La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta“.

    “Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte. Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial”, añade el escrito.

    “Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias. No se trata de una ‘decisión democrática’, sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial”, continúa.

    La UEFA y la privatización de la FIFA

    La UEFA mostró su rechazo por la nueva estructura comercial: “Pero nuestra oposición va mucho más allá del procedimiento. En el momento en que los inversores externos adquieren participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. La rentabilidad comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se transforman en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no se rige por lo que más beneficia al deporte, sino por lo que más beneficia a los accionistas”.

    Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar condicionado por las expectativas de quienes priorizan maximizar sus beneficios económicos. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a las ganancias de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero”, complementa.

    El organismo no partcipará de ninguna competencia de la FIFA, incluyendo el Mundial: “La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación”.

    “Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”, añade el texto.

    “Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación. Hay momentos en que las instituciones no son juzgadas por lo que están dispuestas a aceptar, sino por lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos. Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta”, cierra el comunicado.

    Más sobre:MundialMundial 2026Copa del MundoUEFAFIFAGianni InfantinoAlexander Ceferin

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