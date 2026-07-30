El exorbitante sueldo que ganará Gianni Infantino si logra vender el Mundial

La idea se consolidó en Estados Unidos y Gianni Infantino la comunicó inmediatamente después de la cita planetaria que se desarrolló en Norteamérica: hay que vender el Mundial. O mejor dicho transformarlo en una especie de sociedad anónima que reparta capitales a inversores privados y a las federaciones nacionales que pertenezcan a la FIFA.

Para ello, la empresa Thrive Capital, propiedad de Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, buscará inversores que se queden con cerca del 30% de esta nueva compañía y el banco JP Morgan los asesorará en el negocio.

Con ello, comunicó el ente rector, se creará la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), que será controlada por la FIFA, y “gestionaría las operaciones comerciales y la organización de eventos”. Y para que el negocio sea más atractivo aún, Infantino le aseguró a las 221 federaciones que conforman la mencionada organización que recibirán de inmediato 20 millones de dólares por los próximos tres años y con ello casi triplicará lo que tienen contemplado ahora (8 millones).

Foto: Jia Haocheng/Xinhua. Jia Haocheng

La millonaria cifra que recibirá Infantino si logra vender el Mundial

Lo que poco se dice en este más que adinerada propuesta es cuánto recibirán los inversores al quedarse con gran parte de la compañía que organice las fiestas universales y tampoco se devela lo que ganará Gianni Infantino si es que el negocio se concreta.

De acuerdo con la información oficial entregada por la FIFA, hoy el sueldo bruto de su presidente (Infantino) es de 4,8 millones de dólares, el cual se divide en 2,6 millones de la moneda estadounidense por concepto de sueldo y 2,2 millones por concepto de bonificaciones. Pero si se logra vender el Mundial, el dirigente se transformaría en una especia de gerente general de la misma y sus honorarios aumentarían a 64 millones de dólares, según el diario El País de España.

La respuesta final para este incremento exorbitante se fijó para el próximo 19 de septiembre, donde cada federación deberá mandar su respuesta a Suiza. “El lanzamiento de esta nueva estructura está sujeto al apoyo de la mayoría de las federaciones miembro y a las aprobaciones pertinentes del Consejo de la FIFA”, aseguraron en el organismo futbolero.

Pero la propuesta no encontró adeptos entre los europeos, pues la UEFA se opuso de inmediato a vender el evento deportivo más importante del fútbol. “Tras haber mantenido conversaciones con numerosos agentes del mundo del fútbol, ​​la UEFA es consciente de que existe una oposición importante y creciente a utilizar nuestro deporte para el enriquecimiento personal y de allegados. Podemos hacer crecer el fútbol de la manera adecuada. Es hora de dar prioridad a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados", concluyeron.