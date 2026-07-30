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    Francia condena la violación del espacio aéreo de Polonia durante los ataques rusos contra Ucrania

    Polonia ha denunciado este jueves que un proyectil ruso, probablemente un misil, violó el espacio aéreo de Polonia y ha caído en territorio polaco.

     
    Imagen archivo. Anonymous

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado este jueves la violación del espacio aéreo de Polonia durante la nueva oleada de ataques rusos contra el oeste de Ucrania.

    “Francia condena con la mayor firmeza los ataques rusos que han causado la muerte de civiles en Ucrania, así como la violación del espacio aéreo polaco”, ha indicado el dirigente galo en un mensaje en redes sociales.

    En todo caso, incide en que el apoyo a Ucrania y a los aliados “no flaqueará”. “Se trata de nuestra seguridad colectiva”, ha subrayado.

    Polonia ha denunciado este jueves que un proyectil ruso, probablemente un misil, violó el espacio aéreo de Polonia y ha caído en territorio polaco, en el marco de un ataque “masivo” de Moscú contra Ucrania, una ofensiva que ha dejado al menos ocho muertos.

    Rusia ha lanzado nuevos ataques durante la noche contra varias zonas de Ucrania, entre ellas la provincia de Dnipropetrovsk, en la que se encuentra la ciudad de Krivói Rog, localidad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

    En la parte oeste del país, al menos 26 personas han resultado heridas y dos viviendas han sufrido graves daños estructurales en la ofensiva del Ejército ruso contra la ciudad de Leópolis.

    Más sobre:RusiaUcraniaPolonia

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