Informe USS: delitos asociados al crimen organizado aumentaron 45% en tres años

La tercera versión del Indicador Nacional de Crimen Organizado, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (Cescro- USS), revela un aumento acumulado de 45% en los delitos asociados a este fenómeno entre 2022 y 2025.

El estudio, presentado en el primer Foro Internacional de Crimen Organizado “Seguridad, Justicia y Cooperación frente a una Amenaza Global” de la USS, analiza la evolución de los delitos ingresados al Ministerio Público durante los últimos cuatro años.

El análisis detectó que durante 2025 se registraron 94.874 delitos asociados al crimen organizado, cifra que representa un incremento de 10% respecto de 2024.

La tasa nacional alcanzó 656,4 delitos por cada 100 mil habitantes, equivalente a más de 260 delitos asociados al crimen organizado registrados diariamente durante 2025.

Para el director del Cescro-USS, Luis Toledo, las cifras muestran una transformación en la capacidad operativa de estas organizaciones. “Nos enfrentamos a redes delictivas con una alta capacidad de profesionalización y adaptación constante, cuyos alcances no se han logrado contener. Si bien el narcotráfico y las armas estructuran la base de la operación en Chile, el agresivo aumento de la dimensión de corrupción enciende una alarma prioritaria, porque evidencia intentos de penetración institucional para asegurar la impunidad de sus negocios”, afirma Toledo.

Esta nueva edición del informe además muestra que los principales mercados ilícitos en el país siguen concentrándose en el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.

Durante 2025, la dimensión de drogas anotó la mayor prevalencia, con una tasa de 240,6 delitos por cada 100 mil habitantes, seguida de cerca por los delitos vinculados a armas, con una tasa de 179,5 casos por cada 100 mil habitantes.

Pese a esto, señala el Cescro de la USS, las variaciones anuales más significativas entre 2024 y 2025 se concentraron en áreas estratégicas como corrupción (+63%) y organizaciones criminales (+27%), esta última dimensión incluye delitos como asociación ilícita, asociación delictiva y lavado de activos.

La presencia de otros delitos organizados también mostró un incremento de 26%, categoría a la que corresponden ilícitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

En contraste, las dimensiones asociadas a armas y violencia registraron leves disminuciones durante el mismo período, con variaciones de 3% y 2% menos, respectivamente.

El análisis territorial de este informe revela, por su parte, que el crimen organizado presenta una distribución desigual en el país. En términos absolutos, la Región Metropolitana concentra la mayor afectación, con el promedio comunal más alto de frecuencia ponderada (97,4 delitos).

A nivel comunal, las cifras más elevadas corresponden a Santiago (508,9), Arica (265,9) y Antofagasta (249,5). Sin embargo, al ajustar los datos por población, el escenario cambia y la mayor afectación se desplaza hacia las zonas fronterizas de la Macrozona Norte.

Durante 2025, las tasas más altas a nivel nacional se registraron en Tarapacá, con 983,3 delitos por cada 100 mil habitantes; Arica y Parinacota, con 393,3; y Antofagasta, con 257,6.

Este indicador que elabora el Cescro de la USS identifica 85 comunas con niveles críticos de crimen organizado, equivalentes al 25% del total nacional. Es decir, una de cada cuatro comunas del país presenta un perfil de alta afectación frente a este fenómeno.

Estas comunas se concentran principalmente en zonas con alta densidad urbana y relevancia estratégica. La Región Metropolitana reúne 35 comunas críticas (40%), seguida por la Macrozona Norte, con 22 comunas (26%); la Macrozona Centro, con 17 comunas (20%); y la Macrozona Sur y Austral, con 12 comunas (14%).

“Estas comunas presentan un perfil marcadamente urbano, reuniendo capitales regionales y centros urbanos estratégicos, donde la densidad poblacional, la conectividad, la actividad económica y la disponibilidad de mercados ilícitos generan condiciones propicias para la concentración de delitos asociados al crimen organizado”, explica Toledo.