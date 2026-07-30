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    Casa de Patricio Aylwin abre sus puertas para venta de muebles y objetos del exmandatario

    Este jueves y viernes se podrá ingresar al histórico inmueble de Providencia -por orden de llegada-, donde se expondrán sillones, escritorios y otros artículos que podrán ser adquiridos por los interesados.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La histórica casa familiar del expresidente Patricio Aylwin, en la comuna de Providencia, abrirá sus puertas este jueves 30 y viernes 31 de julio para una venta especial de muebles, objetos y piezas pertenecientes al fallecido exmandatario.

    El evento está a cargo de la tienda Las Siete Vidas del Mueble, en cuyas redes destacaron que el inmueble de Arturo Medina 3684 “tiene un gran valor histórico, ya que fue la residencia del ex Presidente Patricio Aylwin, su señora Leonor Oyarzún y su familia, desde su construcción en los años 50 hasta su fallecimiento, incluyendo el periodo 1990-1994 en que ejerció como Presidente de la República”.

    La casa se podrá visitar, por orden de llegada y en grupos de 25 personas, entre las 10.00 y las 18.00 de ambas jornadas. Cada grupo tendrá un tiempo máximo de 30 minutos para permanecer al interior del inmueble.

    Desde Las Siete Vidas del Mueble explicaron que no todos los objetos que se encuentran al interior de la residencia estarán a la venta.

    “Algunos muebles, objetos y piezas de arte cuentan con un papel de color que indica claramente que dichos elementos pertenecen a la familia y no están a la venta. Entre ellos —como ya se ha informado— se encuentran el escritorio, la silla y el bergère que usó don Patricio”, indicaron.

    Se informó que, las fotografías que se encuentran en la casa de la familia Aylwin Oyarzún tampoco están a la venta y que los muebles se entregarán vacíos, sin objetos en su interior.

    Entre las piezas a la venta se encuentra un segundo escritorio que usó el expresidente Aylwin, el que posteriormente pasó a manos de uno de sus hijos. También una mesa-escritorio que estuvo en la familia, réplica idéntica a la que utilizó siendo Presidente en su oficina de la casa contigua, donde hoy funciona la Fundación Patricio Aylwin. Asimismo, se venderán libros que pertenecieron al exmandatario, algunos de ellos por lote y otros de forma unitaria.

    Cabe recordar que en abril pasado, la familia Aylwin decidió poner en venta la histórica casa, tras no prosperar la idea del gobierno de Gabriel Boric por conservarla como patrimonio nacional.

    Más sobre:Casa de Aylwinmueblesventavisita

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