Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días
La Empresa Nacional del Petróleo publicó su informe semanal con las variaciones que aplican a partir de este jueves.
Esta semana marca una nueva variación en los valores de los combustibles, donde destaca el alza en la bencina y el diésel.
Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar para los próximos días.
Precio de la bencina desde el jueves
Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 30 de julio:
- Gasolina de 93 octanos sube $32,9 por litro
- Gasolina de 97 octanos sube $32,9 por litro
- Kerosene tiene variación de $0
- Diésel sube $28,5 por litro
- GLP de uso vehicular tiene variación de $0
Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.
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