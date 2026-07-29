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    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    La Empresa Nacional del Petróleo publicó su informe semanal con las variaciones que aplican a partir de este jueves.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Valores de los combustibles para los próximos días. Foto referencial de archivo MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    Esta semana marca una nueva variación en los valores de los combustibles, donde destaca el alza en la bencina y el diésel.

    Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar para los próximos días.

    Precio de la bencina desde el jueves

    Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 30 de julio:

    • Gasolina de 93 octanos sube $32,9 por litro
    • Gasolina de 97 octanos sube $32,9 por litro
    • Kerosene tiene variación de $0
    • Diésel sube $28,5 por litro
    • GLP de uso vehicular tiene variación de $0

    Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.

    Enap publica informe de precios tras histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina? Foto referencial MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE
    Más sobre:CombustibleBencinaBencinasCombustiblesEnapInforme de preciosInforme semanal de preciosGasolinaGasolina 93Gasolina 97PetróleoDiéselGLPKeroseneParafinaPrecioAlzaBajaSube la bencinaBaja la bencina

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