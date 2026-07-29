Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

Valores de los combustibles para los próximos días. Foto referencial de archivo

Esta semana marca una nueva variación en los valores de los combustibles, donde destaca el alza en la bencina y el diésel.

Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar para los próximos días.

Precio de la bencina desde el jueves

Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 30 de julio:

Gasolina de 93 octanos sube $32,9 por litro

Gasolina de 97 octanos sube $32,9 por litro

Kerosene tiene variación de $0

Diésel sube $28,5 por litro

GLP de uso vehicular tiene variación de $0

Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.