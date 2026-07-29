Las bencinas suben más de $30 y el ministro Quiroz advierte de mayores alzas si el precio del petróleo no cae

El alza del precio internacional del petróleo volvió a presionar los combustibles en Chile y subieron luego de dos procesos consecutivos a la baja.

Las bencinas subieron tras la histórica alza de los combustibles de finales de marzo pasado, pero en esta ocasión el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) se utilizó.

Para este contexto, a diferencia del alza histórica de marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que la situación fiscal mejoró durante estos cuatro meses y ahora se podía aplicar el Mepco.

Además, durante este mismo miércoles, el ministro Quiroz comentó que “en esta oportunidad la alza de precios va a estar en torno a los $30 (...) Muy por debajo de lo que se requeriría para ajustarse a los precios internacionales y significando un esfuerzo fiscal muy grande, que no se puede sostener si siguen así (los precios del petróleo)”.

Según informó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), las bencinas subirán a partir de este jueves 30 de julio. El último informe semanal de precios reveló que las bencinas de 93 octanos subirán $32,9 por litro, la de 97 octanos avanzará $32,9 y el diésel sumará $28,5 por litro.

Sin embargo, los precios que informa Enap tienen relación con las ventas a distribuidoras, que son las “que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Actualmente, el Mepco está operando cada tres semanas y venía de dos procesos a la baja, donde restó $195,3 por litro para la bencina de 93 octanos y $206 en el caso de la de 97 octanos y $272,9 para el diésel.

Ante este contexto, tras la nueva alza a partir de este jueves y desde que se registró la subida histórica de los combustibles, el precio de la bencina de 93 octanos ha subido $229,8 por litro, la de 97 octanos suma $239,2 y el diésel ha sumado $28,5.

A finales de marzo pasado, cuando el Mepco se neutralizó, se informó que para la bencina de 93 octanos un alza de $372,2 por litro; para la de 97 octanos una subida de $391,5 por litro y en el diésel el alza fue de $580,3 por litro.

En tanto, la parafina no registró variaciones, ya que responde a las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Feep) y esta fue subvencionada para congelar los precios de este combustible tras la alza histórica.