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    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    El fenómeno se debería al paso de dos sistemas frontales, uno de ellos acompañado por un río atmosférico.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un nuevo sistema frontal, acompañado por un río atmosférico, marcará el cierre de julio en la zona centro-sur de Chile.

    Según un análisis de la meteoróloga Reina Campos, publicado por Meteored y basado en las proyecciones del modelo europeo ECMWF y del modelo estadounidense GFS, algunas localidades podrían acumular entre 200 y 250 milímetros de lluvia durante esta semana.

    Tras las precipitaciones previstas hasta el miércoles 29 de julio entre las regiones de Ñuble y Los Ríos, un nuevo sistema frontal llegará el jueves con un río atmosférico de categoría 3, afectando principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío.

    Además, el pronóstico anticipa que entre la noche del sábado 1 y la madrugada del domingo 2 de agosto ingresará otro sistema frontal a la zona centro-sur, cuyas precipitaciones podrían extenderse hasta comienzos de la próxima semana.

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    Las localidades que podrían superar los 200 mm de lluvia

    De acuerdo con Meteored, ambos modelos coinciden en que entre el lunes y la noche del sábado se acumularán entre 200 y 250 mm de precipitaciones en las siguientes comunas:

    San Fabián de Alico, Coihueco, Recinto, Antuco, Ralco, Coñaripe, Neltume, Choshuenco, Futrono, Valdivia y Corral.

    En tanto, otras localidades registrarían entre 150 y 200 mm, entre ellas Chillán, San Ignacio, Trupán, Polcura, Laraquete, Curanilahue, Tirúa, Melipeuco, Pucón, Lican Ray, Panguipulli, Lago Ranco, Los Lagos y Mehuín.

    La meteoróloga también advirtió que los sistemas frontales dejarán importantes nevadas en la cordillera de los Andes del centro-sur.

    En ese sentido, el modelo ECMWF proyecta acumulaciones cercanas a 2 metros de nieve en la Región de Ñuble, mientras que en la alta cordillera de la Región del Biobío podrían caer entre 1 y 2 metros.

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Lluvias ayudarían a reducir el déficit hídrico

    De acuerdo con el Informe Climatológico Diario Nacional de la Dirección Meteorológica de Chile, emitido el martes 28 de julio, aún existe déficit de precipitaciones en varias estaciones del centro-sur del país.

    Chillán presenta un déficit anual de lluvias de 30,6%, Concepción de 8,9% y Temuco de 14,9%.

    En contraste, Valdivia registra un superávit de 33,7%. En ese contexto, la especialista señaló que “el hecho de que caigan más lluvias es beneficioso para la reserva de agua que será necesaria durante el verano 2026-2027 en el centro-sur”.

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    Más sobre:LluviaPrecipitacionesChubascosSistema frontalRío AtmosféricoClimaTiempoEl climaEl tiempoRegionesChileTendenciasLa Tercera

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