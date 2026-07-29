Arriesgan duros castigos: FIFA inicia procedimiento contra cuatro figuras de Argentina por incidentes en final del Mundial

El pasado 19 de julio se desarrolló la final del Mundial de Norteamérica 2026 con España y Argentina como protagonistas. El duelo, que se extendió al tiempo extra, terminó a favor del conjunto europeo que logró celebrar un nuevo título.

Sin embargo, tras el pitazo final, algunos jugadores de la Albiceleste se enfrentaron a sus pares hispanos cuando estos comenzaron a festejar.

Ahora, diez días después de aquello, la FIFA ha comunicado que ha iniciado un procedimiento disciplinario, teniendo a los transandinos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Tiago Almada y Roberto Ayala, junto al ibérico Pablo Martín Páez Gavira como implicados.

En la publicación señalan que “la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo)”.

“Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira ‘Gavi’ (un cargo)”, agregan.

También se investigará a Argentina por la exhibición de un lienzo con el texto “Las Malvinas son argentinas”, que fue portado por algunos jugadores tras imponerse a Inglaterra en las semifinales, entre otras infracciones.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

De esta manera, los imputados tendrán en los próximos días la oportunidad de exponer sus posturas para que la Comisión Disciplinaria de la FIFA emita la resolución definitiva.