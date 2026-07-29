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    Mientras Francia arde por los incendios forestales, partido de Le Pen ve oportunidad para sacar réditos políticos

    Desde la extrema izquierda, La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon también ha criticado la respuesta del gobierno de Macron a los incendios forestales.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Marine Le Pen anunciando su candidatura a la presidencia en TF1.

    En plena campaña presidencial, los ataques políticos no han dejado de llover en Francia desde todos los frentes, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, desde que los incendios forestales adquirieron en los últimos días una dimensión absolutamente histórica, avivados por el calor extremo y la sequía.

    Agrupación Nacional de Marine Le Pen lleva años oponiéndose a las regulaciones medioambientales. Sin embargo, el partido de extrema aprovecha los peores incendios que ha sufrido el país en años para argumentar que el gobierno del presidente Emmanuel Macron está fallando en uno de sus deberes más básicos: proteger a la población y sus hogares.

    Edwige Díaz, diputada la Agrupación Nacional y estrecha aliada de Le Pen, originaria de la región de Gironda, azotada por los incendios, afirma que estos siniestros son el último episodio de una serie de crisis -desde fenómenos meteorológicos extremos hasta la preocupación por la delincuencia y la seguridad infantil- que ponen de manifiesto la incapacidad general del gobierno para proteger a la ciudadanía.

    “Todas las propuestas que hemos presentado durante años junto con Marine y Jordan (Bardella, presidente de Agrupación Nacional)… hoy nos damos cuenta de que eran las únicas que podrían habernos evitado estas situaciones, desde protegernos de los incendios forestales hasta salvar a nuestros hijos”, dijo Díaz. “Los acontecimientos actuales, lamentablemente, nos dan la razón”.

    Díaz, vicepresidenta de Agrupación Nacional, añadió: “En 2024, Gabriel Attal (entonces primer ministro) canceló la compra de dos aviones cisterna Canadair prometidas por Emmanuel Macron en 2022. En 2025, Bruno Retailleau (entonces ministro de Interior) rechazó la creación de una base Canadair en Mont-de-Marsan”.

    A sus dichos se sumo el principal aliado de Marine Le Pen, Éric Ciotti, quien tuiteó: “Los recursos aéreos para combatir incendios nunca han sido una prioridad para los partidarios de Macron. Hoy estamos pagando un alto precio por ello”.

    En cambio, la propia Le Pen adoptó un tono más comedido. En una publicación en X, afirmó que las imágenes habían llenado al país de horror, ofreció su apoyo a las víctimas y a las familias evacuadas, y elogió a los bomberos y a las fuerzas de protección civil por su “excepcional sacrificio”. No criticó directamente al gobierno.

    Personas relajándose en la playa de Moutchic, cerca del lago Lacanau en la región de Gironda en Francia, mientras un enorme incendio forestal arde al otro lado del agua. Foto: archivo

    Según la edición europea del medio Politico, aún no está claro si los argumentos de loa aliados de Le Pen tendrán éxito. “Pero es posible que Agrupación Nacional no necesite que los votantes la consideren una autoridad en materia de cambio climático; su ventaja reside, en cambio, en la menguante credibilidad de los partidos que han gobernado Francia y en la percepción, entre algunos votantes, de que el Estado ya no es capaz de protegerlos”, argumentó.

    Una investigación reciente compartida con Politico -basada en cuatro grupos focales con antiguos votantes de centro y centroizquierda que parecían poco propensos a apoyar nuevamente a esos partidos- reveló referencias recurrentes a un país que se estaba desmoronando. Los participantes citaron una serie de crisis recientes, incluido el asesinato de una niña de 11 años a manos de un sospechoso previamente conocido por la policía, como prueba de la inacción del gobierno.

    Esa frustración se extiende a la preparación ante el cambio climático. En una encuesta de YouGov publicada este mes, el 74% de los encuestados manifestó su insatisfacción con las políticas de adaptación climática de Macron.

    “Agrupación Nacional se beneficia mecánicamente de su postura antisistema cada vez que surge una noticia que da la impresión, acertada o no, de que los sucesivos gobiernos no han tomado medidas efectivas para abordar las dificultades que enfrenta el pueblo francés”, afirmó Mathieu Gallard, director de investigación de Ipsos Francia, una empresa de encuestas.

    Pero el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, denunció en X “un momento de gran hipocresía por parte de la extrema derecha”. “En la Asamblea Nacional, Agrupación Nacional votó en contra de la contratación de bomberos, en contra del aumento de sus salarios y en contra del fortalecimiento de los recursos asignados a ellos”, criticó el político socialista.

    A Faure se sumó la líder de Los Verdes, Marine Tondelier, quien arremetió contra “los pirómanos de la política”, mientras que sus diputados compartieron imágenes que decían: “No cuenten con Agrupación Nacional para defender a los bomberos”. El núcleo de la crítica radica en el voto en contra de una enmienda presentada por la izquierda durante el debate presupuestario de enero, que proponía aumentar un impuesto para financiar mejor los Servicios Departamentales de Bomberos y Rescate (SDIS), que atraviesan dificultades, indicó el diario francés Sud Ouest.

    Mathieu Lefèvre, ministro para la Transición Ecológica, respondió a las críticas sobre la falta de recursos disponibles para las fuerzas de seguridad para combatir los incendios. “En cuanto a los recursos, quisiera recordarles que antes de Emmanuel Macron, hace 15 años, no había pedidos de aviones cisterna Canadair ni de aviones Dash. Estos son aviones que pueden lanzar agua o retardante de fuego. También quisiera recordarles que el presupuesto de Seguridad Civil casi se ha duplicado, pasando de 450 millones de euros a 800 millones de euros entre 2016 y la actualidad”, comentó en el programa “La Matinale” de France Info.

    “Asimismo, quisiera recordarles que los presupuestos de los Servicios Departamentales de Bomberos y Rescate, sus recursos operativos, han aumentado en más de 1.300 millones de euros en los últimos años. Hay 51 columnas de bomberos, que actualmente están movilizadas para estos incendios, creadas gracias a las acciones de Emmanuel Macron. Como saben, en general, son las mismas personas que se negaron a votar a favor de estos aumentos presupuestarios las que ahora dicen que no son suficientes. Todo esto es un disparate, todo esto es insuficiente”, denunció.

    Las críticas de Mélenchon

    Pero los cuestionamientos a la respuesta del gobierno de Macron a los incendios forestales no solo venido de Agrupación Nacional. Desde la extrema izquierda, el presidente de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, convirtió el incendio que asolaba la región de Gironda en una de sus “principales prioridades comunicacionales”, según el diario Le Temps.

    “Más de diez días después de mi advertencia inicial sobre el tema (…) (El primer ministro Sébastien) Lecornu anuncia el despliegue de aviones A400M para reforzar los esfuerzos de extinción de incendios… para finales de mes… ¡Escandaloso!”, escribió Mélenchon el viernes en redes sociales. “Adaptar los A400M es un poco más laborioso y complejo que un set de Lego para niños”, respondió la portavoz del gobierno, Maud Bregeon. “Finalmente, Macron está enviando el A400M al frente”, tuiteó el líder de la izquierda radical francesa este sábado, ya que el avión militar, que requiere entrenamiento específico para este propósito, fue desplegado tres o cuatro días antes de lo previsto. “Desde Macron hasta (Gabriel) Attal y (Édouard) Philippe, sus recortes presupuestarios han destruido nuestra capacidad para combatir incendios”, agregó la diputada de LFI Aurélie Trouvé el domingo.

    Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa. Yara Nardi

    Sin embargo, recuerda el portal Politique France, el historial legislativo de LFI cuenta una historia diferente. El 28 de junio de 2023, cuando el país apenas se recuperaba de la ola de incendios que había devastado la región de la Gironda un año antes, la Asamblea Nacional examinó un proyecto de ley destinado a reforzar la prevención de incendios forestales. El texto, considerado consensuado por muchos observadores, incluía medidas obligatorias de limpieza de maleza para los propietarios de tierras y una mejor coordinación de los servicios de emergencia.

    Ese día, 19 diputados de La Francia Insumisa votaron en contra. Entre ellos se encontraban figuras emblemáticas del movimiento, varias de las cuales aún ocupan escaños en la Asamblea Nacional. “Esta decisión suscita interrogantes, sobre todo porque este mismo grupo se había distinguido por su oposición sistemática a las leyes de gasto militar que permitieron la adquisición de los aviones de transporte A400M, actualmente desplegados sobre el terreno”, apuntó el medio.

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