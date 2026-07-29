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    Metro anuncia que estación Santa Isabel retomará su servicio de trenes este jueves 30 de julio

    Asimismo, la empresa recordó que la parada permanecerá cerrada y sin detención de los trenes.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Estación Santa Isabel, Línea 5 del Metro de Santiago

    Metro de Santiago informó que la estación Santa Isabel de Línea 5 retomará su servicio este jueves 30 de julio, luego de los trabajos de reparación por el incendio que afectó un tren el pasado lunes 27.

    El anuncio fue realizado por el gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, quien indicó que la estación volverá a funcionar desde las 06.00 horas, una vez concluidas las labores de recuperación desarrolladas por equipos de mantenimiento.

    “La estación Santa Isabel de la Línea 5 va a poder retomar sus operaciones desde el día de mañana jueves, desde el inicio del horario de operación, es decir, desde las 6 de la mañana, debido al intenso trabajo que nuestros equipos de mantenimiento han realizado estos dos días para recuperar la estación”, señaló.

    El ejecutivo explicó que durante el cierre se efectuaron diversas faenas para reparar los daños provocados por el siniestro. Entre ellas, destacó que los trabajos “muy intensos de limpieza de la estación, reposición de algunos elementos como revestimientos o cerámica, además de algunos equipos que resultaron dañados por el fuego el día que ocurrió este incidente”.

    Melo añadió que la estación se encuentra en condiciones de recibir nuevamente a los pasajeros y que el servicio operará con total normalidad desde el inicio de la jornada. “Mañana con total normalidad las personas que utilizan la estación Santa Isabel pueden retomar su uso para conectarse y utilizar todo el servicio de la red de Metro“, concluyó.

    Asimismo, en su cuenta de X, Metro de Santiago recordó que durante la jornada de este miércoles 29 de julio la estación se mantendrá cerrada y sin detención de trenes.

    Más sobre:Metro de SantiagoSanta IsabelLínea 5Reparaciones

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