Todas las miradas apuntan a la ministra Lilian Leyton: Suprema interviene y analiza abrir sumario por nuevos chats con Hermosilla

La tensión en el Poder Judicial por Luis Hermosilla aún está lejos de desaparecer. Pese a los años que han pasado desde que explotó el Caso Audio, por goteo siguen saliendo nuevos chats que salpican a jueces y ministros de corte.

Así pasó hace algunas semanas con una nueva nota del medio Reportea que apuntó contra la ministra de la Corte de Santiago Lilian Leyton.

En las conversaciones se puede ver que Leyton, cuando era relatora, entregaba información a Hermosilla, le pidió ayuda para su nombramiento como ministra, comentaba sobre el perfil de otros jueces, respondía dudas sobre causas específicas, entre otras cosas.

Esas conversaciones cayeron como una bomba en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pese a que Leyton cuenta con varios apoyos en el pleno y es cercana a varias otras ministras, el tribunal de alzada analizó su caso en un pleno para evaluar si las nuevas revelaciones ameritaban abrir un sumario.

Pero dicha opción rápidamente se sepultó. Pese a la gravedad de lo expuesto, por una amplia mayoría el pleno de la Corte de Santiago optó por no abrir un nuevo sumario.

El principal argumento fue que iniciar otro proceso disciplinario era imposible y para fundamentarlo se invocó el argumento de cosa juzgada. La ministra Leyton ya enfrentó un sumario por culpa de Hermosilla. La indagatoria administrativa que llevó adelante la fiscal Clara Carrasco en 2024 terminó con la ministra sobreseída.

De hecho ha sido la propia magistrada quien se ha encargado de recordar que a fines de 2024, cuando Juan Pablo Hermosilla leyó ante la prensa el listado de jueces y fiscales que tuvieron conversaciones con su hermano, su nombre estuvo presente y eso derivó en un sumario.

“A causa de esa conferencia de prensa, por indicación de la Corte Suprema, se me realizó un sumario, en 2024 y 2025, en que se tuvo a la vista en detalle toda la mensajería del señor Luis Hermosilla conmigo por años, desde que yo era relatora, en el que fui sobreseída por decisión unánime del pleno de la corte”, contestó la magistrada en la nota de Reportea.

Ese mismo punto fue el que pesó en el pleno del tribunal de alzada capitalino al momento de analizar la posibilidad de abrir otro sumario. Esto a pesar de que hubo algunos ministros disidentes quienes fueron enfáticos en señalar que lo revelado por Reportea aportaba nuevos antecedentes, de máxima gravedad, que son distintos a los del sumario de 2024, y por lo tanto no había identidad de objeto en los hechos a investigar, por lo que no correspondía aducir el argumento de cosa juzgada. Sin embargo, esta postura fue minoritaria.

La intervención de la Suprema

Ante la negativa de la Corte de Santiago, el asunto se elevó a la Corte Suprema. Algunos supremos fueron críticos ante la inacción del tribunal de alzada capitalino, por lo que el pleno optó por intervenir.

Así fue como el 10 de julio se acordó oficiar a la fiscal judicial Carrasco “para que remita el soporte digital que le fue enviado por el Ministerio Público con ocasión de la investigación administrativa sobre las comunicaciones entre el abogado Luis Hermosilla Osorio y la señora Lilian Leyton Varela, ministra de la referida Corte de Apelaciones”.

El objetivo de la Suprema, invocando la superintendencia correccional , era revisar la decisión de sus inferiores, la Corte de Santiago. Por eso consideró relevante indagar, de forma directa, si los nuevos chats revelados por Reportea estaban incorporados en el sumario de 2024 ya que varios supremos son de la idea de que hay antecedentes nuevos que ameritan ser indagados en sede disciplinaria.

Luego de recibir los antecedentes, en el pleno del lunes, el máximo tribunal tomó un acuerdo que aún no se ha notificado. Parte del análisis estuvo centrado en que para algunos supremos la decisión no pasaba por abrir un sumario que ya se había cerrado, sino que pasaba por constatar que en la primera investigación administrativa no estuvieron contemplados los nuevos chats con Hermosilla.

Esta no es la primera vez que la Suprema obliga a la Corte de Santiago a abrir un sumario que ya fue desestimado por los ministros del tribunal de alzada capitalino. Así pasó por ejemplo con el exministro Antonio Ulloa. En primera instancia la Corte de Santiago descartó abrir un proceso disciplinario, pero luego dicha decisión fue revertida por la Suprema.