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    Edwards se declara “extraordinariamente optimista” sobre el futuro de América Latina y pide “cirugía mayor” para Codelco

    El economista chileno radicado en Estados Unidos aseguró que la región se está "moviendo en la dirección correcta" y reafirmó su respaldo a la megarreforma impulsada por el actual gobierno.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    29/07/2026 - SEMINARIO FROM GLOBAL TO LOCAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El economista y académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Sebastián Edwards, se declaró “extraordinariamente optimista sobre la mayoría de América Latina” durante su presentación en el seminario From Global to Local organizado por Moneda Patria Investment.

    A su juicio, la región se encuentra en un proceso de ser “redescubierta, porque estamos volviendo a tener sentido común”. En el caso de Chile, esto se expresa en la megarreforma, la cual ya ha recibido el apoyo de Edwards, pero también en “dejar atrás la cultura de la destrucción que fue lo que estaba en el corazón del estallido social y pasar a una nueva cultura de la producción y de la innovación”.

    “Nos estamos moviendo en la dirección correcta, y al mismo tiempo tenemos todos estos hard assets (activos de resguardo) que se necesitan para la transición a una economía moderna, estamos en un muy buen lugar”, dijo el economista.

    29/07/2026 - SEMINARIO FROM GLOBAL TO LOCAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Cirugía mayor a Codelco

    En relación al panorama en Chile durante los próximos años, Edwards se enfocó especialmente en la gestión de Codelco.

    En línea con el discurso de Pablo Echeverría, aseguró que el mayor obstáculo de la minera es el estancamiento productivo, a diferencia de otros países como Perú y la República Democrática del Congo donde ha aumentado fuertemente la producción.

    Pese a que evitó hacer críticas directas a Máximo Pacheco (expresidente del directorio de la minera), Edwards afirmó que “Codelco está en este momento en una crisis profunda, y requiere de cirugía mayor”, aunque no se inclina por la privatización de la minera por ser “políticamente muy difícil”, y asegura que se puede “mejorar Codelco sin necesariamente llegar a la privatización total”.

    “El primer paso es transformar a Codelco en un holding, que cada una de las divisiones sea una sociedad anónima por separado. Todo esto se puede hacer reformando una ley muy corta que tiene cuatro artículos, que es la ley 19.137″, explicó.

    Adicionalmente, mencionó que “parte de esta cirugía mayor” es la focalización de inversiones. Por esto, “no debe distraerse en entrar en negocios sobre los cuales no sabe y que no son su core business”.

    Más sobre:Moneda PatriaSebastián EdwardsCodelco

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