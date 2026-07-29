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    José Luis Daza alienta al gobierno de Kast a seguir con su agenda: “No se limiten en las ambiciones”

    El viceministro de Economía en Argentina, José Luis Daza, dijo que Chile iba en un buen camino y que el gobierno no debe alertarse por "la tontería cíclica del corto plazo".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El viceministro de Economía en Argentina, José Luis Daza, dijo que Chile estaba en un buen escenario y motivó al gobierno del Presidente José Antonio Kast a seguir adelante con su agenda.

    “Chile va bien“, dijo el chileno Daza en el marco del Seminario Anual XXII From Global to Local, organizado por Moneda Patria Investment.

    El economista aprovechó la instancia también para criticar lo realizado durante los últimos gobiernos. “Por 15 años Chile se sumó al realismo mágico de América Latina, a la tontera de que podías tener sueldo más alto trabajando menos horas, a la tontera de que regulando no ibas a matar la inversión, el crecimiento y la eficiencia de la economía”.

    Toda la palabrería de la izquierda de América Latina lentamente entró en el ecosistema político chileno y consumió a todos; se extendió de la izquierda hasta la derecha, a todos y todo el espectro político iba en esa dirección: los acuerdos, reformas laborales, reformas tributarias, todo, todo lo que destruyó al resto de América Latina se penetró al ecosistema político de Chile”, afirmó.

    El economista resaltó la victoria de José Antonio Kast en la última elección presidencial y lo realizado hasta la fecha. “Chile no necesitaba más académicos dirigiendo la economía; lo que Chile necesitaba era alguien que supiera el detalle íntimo de la micro de Chile, la parte regulatoria, la parte impositiva, todo lo que está frenando la economía chilena”, comentó.

    De esta forma, Daza valoró la figura de Jorge Quiroz como ministro de Hacienda. “Es el economista ideal para dirigir el programa económico chileno”, comentó.

    En el contexto del seminario, Daza también arengó al gobierno del presidente Kast. “Olvídense del Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica), olvídense de lo que pasa este mes, olvídense de toda la tontería cíclica del corto plazo, es irrelevante, lo importante es la dirección, cambiamos de dirección y Chile está yendo en la dirección correcta, ese es mi mensaje”.

    Un mensaje que se extendió ante la idea de privatizar Codelco, un escenario que hasta la fecha no ha sido planteado por el Ejecutivo, pero que se comentó en el pasado.

    “Sebastián (Edwards) dijo (hoy en el seminario) que hay cosas que son muy difíciles; privatizar Codelco es muy difícil. Déjame decirle una cosa: no se limiten en las ambiciones; como dijo Paulo Guedes (exministro de Economía de Brasil de Jair Bolsonaro), hagan lo correcto y vayan por lo que es correcto”, arengó.

    A modo de ejemplo, Daza comentó lo que realizó el gobierno de Javier Milei en Argentina: “Yo vengo de un país donde el presidente inició una de las transformaciones más radicales del mundo con seis senadores de 72, 15% de la Cámara de Diputados y con fuerza, con elocuencia, liderando la batalla cultural de las ideas, ha podido ser lo que ha podido ser”.

    Más sobre:EconomíaJosé Luiz DazaMoneda Patria Investment

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