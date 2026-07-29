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    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    El beneficio será entregado desde el Sence a los trabajadores que cumplan con los requisitos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil? Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En las próximas semanas se concretará el pago anual del Subsidio al Empleo Joven, dirigido a trabajadores que lo solicitaron anteriormente y se mantienen cumpliendo con los requisitos.

    Se trata de un depósito que llegará a los empleados que eligieron la modalidad de pago una vez al año cuando postularon al beneficio del Sence.

    Sin embargo, cabe recordar que este programa no recibe más postulaciones al ser integrado en el nuevo Subsidio Unificado al Empleo, que entrará en vigencia durante el segundo semestre.

    Pago del Subsidio al Empleo Joven

    El pago anual del Subsidio al Empleo Joven se concretará durante agosto para quienes ya solicitaron el beneficio.

    También se requiere que el beneficiario siga cumpliendo con tener más de 18 y menos de 25 años, contar con las cotizaciones al día y encontrarse dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares.

    El pago anual considerará las rentas de enero a diciembre de 2025 para calcular el monto individual, el que podrá tener un máximo de $678.028.

    Previo a la entrega del subsidio, desde el Sence se llama a actualizar los datos bancarios para evitar problemas con el depósito. La gestión se realiza en sence.cl mediante Clave Única.

    Más sobre:BonosBeneficiosSubsidiosSubsidio al Empleo JovenSenceBonos para trabajadoresBonos para jóvenesPago anualDepósito anualFecha de pagoRequisitos

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