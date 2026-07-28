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    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual?

    El beneficio llegará de forma automática a las trabajadoras que se mantienen cumpliendo con los requisitos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual? Foto referencial de archivo

    Desde el Sence se prepara el próximo proceso de pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, conocido también como Bono Mujer Trabajadora.

    Cabe recordar que este aporte económico se terminará de entregar a quienes hayan postulado anteriormente y se mantengan cumpliendo con los requisitos.

    Sin embargo, el programa ya no recibe más solicitudes, al ser integrado en el nuevo Subsidio Unificado al Empleo que entrará en vigencia en los próximos meses.

    Pago del Bono al Trabajo de la Mujer

    El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se realizará durante agosto y está dirigido a beneficiarias que eligieron dicha modalidad de pago al postular.

    Las trabajadoras también deben seguir cumpliendo con los requisitos del programa, correspondientes a tener entre 25 y 59 años, contar con empleo dependiente o independiente y estar dentro del 40% de menores ingresos de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares.

    Se trata de un depósito que alcanzará un máximo de $678.028, según el cálculo de las rentas obtenidas entre enero y diciembre de 2025.

    En tanto, desde el Sence se llama a las beneficiarias a actualizar sus datos bancarios para evitar problemas con el pago, en el sitio sence.cl mediante Clave Única y el envío de un formulario.

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