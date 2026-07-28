La Premier League endurece las reglas: el inédito cambio que se aplicará en Inglaterra para la temporada 2026-2027

La Premier League endurece las reglas: el inédito cambio que se aplicará en Inglaterra para la temporada 2026-27.

La Premier League implementará una nueva regla. Es parte de un programa piloto aprobado por el IFAB tras el Mundial. La acción buscará reducir las interrupciones del juego provocadas por supuestas lesiones de arqueros.

La medida, que se aplicará en todo el fútbol profesional de Inglaterra, establece que cuando un partido se detenga por una lesión de un guardameta, otro de los jugadores de su equipo deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto después de la reanudación del encuentro.

En un comunicado, Pro Ref (Professional Game Referees), la comisión de los árbitros de la Premier League, explicó la regla. “El fútbol inglés ha recibido la aprobación de la International Football Association Board (IFAB) para introducir una nueva prueba de lesiones de porteros para la temporada 2026/27 como parte de su compromiso continuo para mantener el ritmo y la fluidez de los partidos”, inicia el texto.

“Está diseñada para abordar las ocasiones en que las lesiones de los porteros se han utilizado para interrumpir el ritmo del juego, ralentizarlo o crear oportunidades para dar instrucciones tácticas”, añade.

Un partido de la Premier League entre Arsenal y Aston Villa. JOHN SIBLEY

¿Por qué se implementa la nueva regla?

El objetivo de la prueba es evitar que las detenciones por molestias físicas del arquero sean utilizadas como una herramienta. “Ha habido ocasiones en que un portero se ha sentado y ha hecho señas para que lo atendiera el fisioterapeuta, y su equipo ha aprovechado la pausa como una ventaja competitiva", indica.

“El objetivo podría ser perder tiempo, frenar el ritmo del rival o permitir que todos los jugadores de campo se dirijan al área técnica para recibir instrucciones tácticas de su entrenador. El portero se levanta y continúa jugando”, agrega.

“El objetivo del ensayo es garantizar que las lesiones reales sigan recibiendo la atención médica adecuada, eliminando al mismo tiempo cualquier posible ventaja deportiva”, enfatiza Pro Ref.

El entrenador deberá designar al compañero que abandona el terreno de juego. La norma contempla tres excepciones. “La nueva regla no se aplicará si se concede un tiro libre por una falta sobre el portero y este requiere tratamiento de inmediato, o si el portero y un jugador de campo han chocado y necesitan atención, o si el portero está sangrando”, especifica.

Otras medidas

La nueva regla se suma a otras modificaciones para reducir las demoras durante los partidos. Entre ellas figura la regla de los ocho segundos para los porteros, aplicada desde la temporada pasada, que limita el tiempo durante el cual un arquero puede retener el balón con las manos.

Además, los árbitros aplicarán las reglas del Mundial: la cuenta regresiva de cinco segundos para la ejecución de un saque de banda y de 10 segundos en el saque de meta.

También entrará en vigor el límite de 10 segundos para que los jugadores abandonen el terreno de juego cuando son sustituidos. Si un futbolista demora excesivamente su salida, el reemplazante deberá esperar un minuto después de la reanudación del juego antes de poder ingresar a la cancha.