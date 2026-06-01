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    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial

    La IFAB aprobó una aclaración relativa a las faltas que pueda cometer el equipo atacante en la ejecución de los balones detenidos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Una disputa en el área en la Premier League.

    La escena es habitual en cada balón detenido. Antes de que se produzca la ejecución, en las áreas se produce un auténtico rito: el de los abrazos y empujones antes de que el balón se ponga en movimiento. Atacantes y defensores procuran quedarse con la mejor posición para conseguir el objetivo de la situación específica. Los primeros apuntan al gol. Los segundos, a evitarlo.

    La generalidad es que quienes pujan por evitar la anotación sean los que estén en la mira de los jueces. Sin embargo, al menos en el Mundial, en una primera instancia, ahora la mirada también estará puesta en quienes procuren sacar una ventaja indebida para anotar.

    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial

    La International Board emitió una comunicación relativa al uso del VAR en este tipo de situaciones. “La IFAB ha aprobado una aclaración al protocolo del Árbitro Asistente de Video (VAR) para su uso en la Copa Mundial de la FIFA 2026, relativa a las faltas claras cometidas por el equipo atacante antes de que el balón esté en juego en un saque de esquina o tiro libre, que tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria”, comunica la entidad que se aboca al estudio de las reglas del juego.

    La circular consigna el procedimiento que se seguirá desde el VOR, la cabina en que se administra el videoarbitraje. “Si la falta cumple con los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión en el campo”, consigna en primera instancia.

    El paso siguiente también está definido. “Posteriormente, si el árbitro determina que la falta se produjo antes de que el balón estuviera en juego, se aplicará la sanción disciplinaria correspondiente y se repetirá el saque de esquina o tiro libre”, explica.

    También se especifica que la disposición es experimental. “La aclaración se revisará después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes de tomar cualquier decisión sobre su posible aplicación más amplia”, consigna la disposición.

    Los otros cambios

    En el evento se podrán ver otras modificaciones. Una de las más llamativas es que se sancionará con tarjeta roja a quienes se cubran la boca al momento de discutir con un rival y a quienes abandonen el campo en señal de protesta por una decisión arbitral. Eso sí, habrá una salvedad en el caso de que la conversación se produzca en un tono amistoso.

    También se impondrá una cuenta regresiva de cinco segundos, en caso de que el guardameta demore demasiado en la reanudación del juego después de una atajada. La misma lógica se aplicará para los saques de banda. En el primer caso, se concederá un tiro de esquina favorable al rival. En el segundo, la posesión pasará al adversario.

    Otra modificación es el tiempo determinado para realizar las sustituciones: diez segundos. El incumplimiento obligará al sustituto a esperar un minuto para ingresar al campo de juego.

    Mientras, se estableció una pausa de hidratación de tres minutos en la mitad de cada tiempo. El reloj no se detendrá y el tiempo será añadido al final de cada lapso.

    Más sobre:Mundial 2026IFABVARÁrbitrosFútbolFútbol Nacional

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